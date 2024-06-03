Вкусное мороженое с базиликом на кокосовом молоке: легко приготовить дома
Как приготовить мороженое с базиликом
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Как насчёт того, чтобы насладиться мороженым с базиликом?
Фото: commons.wikimedia.org by ElinorD is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Это восхитительное мороженое, приготовленное из листьев базилика, кленового сиропа, кокосового молока, рисового сиропа и ванильного экстракта, нельзя проигнорировать.
Ингредиенты
- 1/2 стакана кленового сиропа
- 850 мл кокосового молока
- 150 г базилика
- 1/4 чайной ложки морской соли
- 3 чайные ложки ванильного экстракта
- 2 столовые ложки рисового сиропа
Приготовление
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и добавьте в неё воды. Вскипятите воду и посолите.
- Листья базилика промойте, добавьте в кипяток на пару секунд. Затем окуните их в холодную воду и дайте остыть. Переложите листья в чашу блендера.
- Добавьте в чашу блендера ванильный экстракт, кокосовое молоко, соль и кленовый сироп. Смешайте ингредиенты до получения однородного пюре. Заморозьте.
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