Вкусное мороженое с базиликом на кокосовом молоке: легко приготовить дома

Как приготовить мороженое с базиликом

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Как насчёт того, чтобы насладиться мороженым с базиликом?

Фото: commons.wikimedia.org by ElinorD is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это восхитительное мороженое, приготовленное из листьев базилика, кленового сиропа, кокосового молока, рисового сиропа и ванильного экстракта, нельзя проигнорировать.

Ингредиенты

1/2 стакана кленового сиропа

850 мл кокосового молока

150 г базилика

1/4 чайной ложки морской соли

3 чайные ложки ванильного экстракта

2 столовые ложки рисового сиропа

Приготовление

Поставьте кастрюлю на средний огонь и добавьте в неё воды. Вскипятите воду и посолите. Листья базилика промойте, добавьте в кипяток на пару секунд. Затем окуните их в холодную воду и дайте остыть. Переложите листья в чашу блендера. Добавьте в чашу блендера ванильный экстракт, кокосовое молоко, соль и кленовый сироп. Смешайте ингредиенты до получения однородного пюре. Заморозьте.