Воздушный омлет со шпинатом, грибами, пармезаном и чеддером: вкусняшка на завтрак
Омлет со шпинатом и грибами: вкусный и полезный завтрак
0:59
Ищете рецепт вкусного завтрака? Тогда попробуйте этот роскошный омлет со шпинатом и грибами, поразите домочадцев своими кулинарными навыками.
Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
- 4 яйца
- 1/2 стакана нарезанных грибов
- 1 столовая ложка сыра чеддер
- Чёрный перец по желанию
- 1/2 стакана нарезанного лука
- Соль по необходимости
- 1/2 стакана нарезанного шпината
- 1 столовая ложка сыра пармезан
- 2 чайные ложки чесночного порошка
- Хлопья чили по желанию
- 2 столовые ложки оливкового масла
Приготовление
- Взбейте яйца, пармезан, сыр чеддер, чёрный перец, соль, чесночный порошок, хлопья чили. Можно взбить яичный белок и желток отдельно, чтобы придать омлету пышную текстуру.
- Потушите лук с грибами на сковороде. Добавьте шпинат, готовьте 5 минут.
- Вылейте яичную смесь в сковороду.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Омлет со шпинатом! Невероятно вкусный завтрак за 5 минут!