Воздушный омлет со шпинатом, грибами, пармезаном и чеддером: вкусняшка на завтрак

Омлет со шпинатом и грибами: вкусный и полезный завтрак

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете рецепт вкусного завтрака? Тогда попробуйте этот роскошный омлет со шпинатом и грибами, поразите домочадцев своими кулинарными навыками.

Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

4 яйца

1/2 стакана нарезанных грибов

1 столовая ложка сыра чеддер

Чёрный перец по желанию

1/2 стакана нарезанного лука

Соль по необходимости

1/2 стакана нарезанного шпината

1 столовая ложка сыра пармезан

2 чайные ложки чесночного порошка

Хлопья чили по желанию

2 столовые ложки оливкового масла

Приготовление

Взбейте яйца, пармезан, сыр чеддер, чёрный перец, соль, чесночный порошок, хлопья чили. Можно взбить яичный белок и желток отдельно, чтобы придать омлету пышную текстуру. Потушите лук с грибами на сковороде. Добавьте шпинат, готовьте 5 минут. Вылейте яичную смесь в сковороду.