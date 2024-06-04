Нутрициолог рассказала, какие продукты можно считать домашним "суперфудом"

Нутрициолог Виктория Вишнякова отметила, что термин "суперфуды" был придуман маркетологами. Во многих европейских странах такое понятие начинают запрещать, так как нет одного продукта, который бы мог заменить всю пищевую группу или вытеснить остальные компоненты из рациона.
Однако Вишнякова отметила, что условными "суперфудами" можно назвать ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, солёные (не маринованные) огурцы, квашеный лук или свекла с морковью.
Эксперт отметила, что ферментированные продукты имеют длительный срок хранения, легче усваиваются и обладают более интересным вкусом. Они также сохраняют все полезные вещества, включая клетчатку, минералы и витамины.
Кроме того, в ферментированных продуктах содержится много витамина С, а также молочнокислые бактерии, которые являются пробиотиками и поддерживают здоровый микробиом кишечника.
"Главное, чтобы продукты были именно квашеные, а не залитые маринадом. Потому что маринад убивает рост молочнокислых бактерий", — добавила Вишнякова в беседе с "Едим Дома".
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