Простое печенье на кефире: просто смешайте ингредиенты, раскатайте тесто и выпекайте

Хотим поделиться рецептом вкусного и мягкого печенья на кефире. Использование кефира и соды позволяют получить нежную и ароматную выпечку. Для добавления дополнительного приятного аромата рекомендуется использовать корицу или ванилин.
Фото: flickr.com by Stephanie Clifford is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
0,5 стакана кефира,
1 яйцо,
100 грамм сливочного масла,
0,5 стакана сахара,
0,5 чайной ложки соды,
2 стакана муки,
корица или ванилин по вкусу.
Шаги приготовления:
Взбейте яйцо с сахаром, добавьте немного соли и ванилин для аромата.
Смешайте кефир, размягченное сливочное масло и соду, тщательно перемешайте.
Медленно добавьте муку в смесь, продолжая перемешивать, до получения однородного теста. Дайте тесту постоять в течение 30 минут.
Раскатайте тесто на толщину приблизительно 1,5 см и посыпьте его сахаром.
Нарежьте тесто на фигурки или прямоугольники, а затем переложите их на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой.
Выпекайте печенье в разогретой до 160 градусов духовке в течение 15-20 минут.
На выходе у вас получится ароматное и нежное печенье на кефире. Приятного аппетита!
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