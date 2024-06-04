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Простое печенье на кефире: просто смешайте ингредиенты, раскатайте тесто и выпекайте

Быстрое печенье на кефире: готовится очень просто

1:27
Еда

Хотим поделиться рецептом вкусного и мягкого печенья на кефире. Использование кефира и соды позволяют получить нежную и ароматную выпечку. Для добавления дополнительного приятного аромата рекомендуется использовать корицу или ванилин.

Быстрое печенье на кефире: готовится очень просто
Фото: flickr.com by Stephanie Clifford is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 0,5 стакана кефира,
  • 1 яйцо,
  • 100 грамм сливочного масла,
  • 0,5 стакана сахара,
  • 0,5 чайной ложки соды,
  • 2 стакана муки,
  • корица или ванилин по вкусу.

Шаги приготовления:

  1. Взбейте яйцо с сахаром, добавьте немного соли и ванилин для аромата.
  2. Смешайте кефир, размягченное сливочное масло и соду, тщательно перемешайте.
  3. Медленно добавьте муку в смесь, продолжая перемешивать, до получения однородного теста. Дайте тесту постоять в течение 30 минут.
  4. Раскатайте тесто на толщину приблизительно 1,5 см и посыпьте его сахаром.
  5. Нарежьте тесто на фигурки или прямоугольники, а затем переложите их на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой.
  6. Выпекайте печенье в разогретой до 160 градусов духовке в течение 15-20 минут.

На выходе у вас получится ароматное и нежное печенье на кефире. Приятного аппетита!

Быстрое Печенье на кефире. Очень просто, но очень вкусно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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