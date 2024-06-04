Простое печенье на кефире: просто смешайте ингредиенты, раскатайте тесто и выпекайте

Быстрое печенье на кефире: готовится очень просто

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотим поделиться рецептом вкусного и мягкого печенья на кефире. Использование кефира и соды позволяют получить нежную и ароматную выпечку. Для добавления дополнительного приятного аромата рекомендуется использовать корицу или ванилин.

Фото: flickr.com by Stephanie Clifford is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

0,5 стакана кефира,

1 яйцо,

100 грамм сливочного масла,

0,5 стакана сахара,

0,5 чайной ложки соды,

2 стакана муки,

корица или ванилин по вкусу.

Шаги приготовления:

Взбейте яйцо с сахаром, добавьте немного соли и ванилин для аромата. Смешайте кефир, размягченное сливочное масло и соду, тщательно перемешайте. Медленно добавьте муку в смесь, продолжая перемешивать, до получения однородного теста. Дайте тесту постоять в течение 30 минут. Раскатайте тесто на толщину приблизительно 1,5 см и посыпьте его сахаром. Нарежьте тесто на фигурки или прямоугольники, а затем переложите их на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой. Выпекайте печенье в разогретой до 160 градусов духовке в течение 15-20 минут.

На выходе у вас получится ароматное и нежное печенье на кефире. Приятного аппетита!