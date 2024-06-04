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Почему не стоит пить вчерашний чай: почему следует предпочесть свежезаваренный напиток

Раскрыт вред вчерашнего чая: химик советует не лениться заваривать свежий

1:42
Еда

Химик и эксперт издания "Доктор Питер" Екатерина Баньковская предупредила, что если вы оставляете недопитую чашку чая на ночь, лучше вылить его утром и не допивать.

Раскрыт вред вчерашнего чая: химик советует не лениться заваривать свежий
Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это связано с несколькими причинами. Через время заваренный чай не только теряет свои полезные свойства, но также становится восприимчивым для развития грибков и бактерий. Поэтому, как отмечает эксперт, утром такой напиток может стать потенциально опасным для организма.

Она объяснила, что в чёрном чае могут находиться плесневые грибы, которые вырабатывают вредные для человека вещества, известные как микотоксины. Некоторые виды грибов, например Aspergillus и Penicillium, могут производить эти микотоксины. Один из таких микотоксинов, охратоксин А, считается ядовитым и его негативное влияние на здоровье человека доказано научными исследованиями. Данный микотоксин способен вызывать мутации и имеет канцерогенное воздействие.

Екатерина Баньковская рекомендует не рисковать здоровьем и не лениться заваривать свежий чай утром. Такой напиток принесет большую пользу, восстановит микрофлору и поможет организму избавиться от токсинов.

Кроме того, стоит учесть, что недопитый чай может содержать и другие вредные вещества, такие как полиэтилентерефталат (PET), который освобождается из чайных пакетиков при контакте с горячей водой и может негативно влиять на здоровье, особенно на гормональный баланс. Поэтому лучше оставить эту привычку и наслаждаться свежим чаем каждое утро.

ПРИЧИНЫ по которым НЕЛЬЗЯ пить ВЧЕРАШНИЙ ЧАЙ но не стоит торопиться ЕСТЬ и ОГРОМНАЯ ПОЛЬЗА
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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