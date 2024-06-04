Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подкормки для максимального урожая огурцов
Карпин: "Я даже участников Евро не знаю"
Nutrients: фрукты и овощи снижают риск развития саркопении
Мастерство с консилером: пять хитростей для идеального макияжа
Нижегородский аэропорт наказали за нарушение закона "О защите конкуренции"
Раскрыт вред вчерашнего чая: химик советует не лениться заваривать свежий
Лучшие приложения для проверки загранпаспортов
СК "Абсолют Страхование" выплатила 8 млн рублей за повреждённый грузовик DAF
Дина Саева похвасталась сумкой Hermes за 3,3 миллиона рублей
Гастроэнтеролог рассказала, какое молоко помогает укрепить мышцы пожилых людей

Гастроэнтеролог Утюмова: больше всего жира содержит оленье молоко

1:51
Еда

Оленье молоко, которое традиционно используется северными народами, отличается высокой калорийностью и питательными свойствами. По сравнению с коровьим молоком, оно содержит значительно больше белка и жира.

Гастроэнтеролог Утюмова: больше всего жира содержит оленье молоко
Фото: wikimapia by Ukko-wc is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова из медицинской компании "СберЗдоровье" отмечает, что оленье молоко обладает сильными антиоксидантными свойствами, которые помогают организму бороться с окислительными процессами и предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных опухолей.

"Оленье молоко обладает высокой антиоксидантной способностью, что помогает защитить организм от окислительных процессов, приводящих к заболеваниям сердца и злокачественным опухолям", — сказала Утюмова.

Однако у оленьего молока есть свои особенности. Оно содержит больше жиров, чем другие виды молока животного происхождения, поэтому его потребление может вызывать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, пишет Газета.Ru.

Врач рекомендует разбавлять цельное оленье молоко водой, чтобы снизить его жирность и сделать его более лёгким для усвоения.

Оленье молоко также пользуется популярностью у пожилых людей. Эксперты утверждают, что включение оленьего молока в рацион может положительно сказаться на работоспособности и состоянии мышц. Исследования показали, что оно помогает укрепить мышцы и повысить энергетический потенциал у пожилых людей.

Однако своеобразный терпкий вкус оленьего молока может понравится не всем, предупредила специалист.

Также перед его употреблением стоит убедиться, что организм не реагирует на него аллергическими реакциями или другими нежелательными эффектами.

Блюда из оленьего молока для детей от эвенков. Reindeer milk dishes for children. Evenki recipes.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать помидоры в жару

Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?

Главное, не навредить во время полива
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли
Это самая умная порода собак: берите ее, если хотите лучшую из лучших
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев В США заявили, что КНДР показала силу своей ракетной артиллерии Петр Ермилин Александр Голобородько получил спецприз "За выдающийся вклад в актёрскую профессию" Анжела Якубовская
Тёртый пирог с клубникой: сплошное ягодное удовольствие к чаю
Эти породы кошек с самым сложным характером: подумайте 2 раза перед тем, как их заводить
Рассказываем, как окучивать картофель в жару на дачном участке
Рассказываем, как окучивать картофель в жару на дачном участке
Последние материалы
СК "Абсолют Страхование" выплатила 8 млн рублей за повреждённый грузовик DAF
Дина Саева похвасталась сумкой Hermes за 3,3 миллиона рублей
Ухудшение памяти возможно из-за нехватки витамина D
ТОП-5 застройщиков Москвы по объему жилищного строительства
Nutrients: чеснок эффективно снижает уровень сахара в крови
Гастроэнтеролог Утюмова: больше всего жира содержит оленье молоко
Порье: "Мой нос точно сломан"
Как избавиться от секущихся кончиков: советы по уходу за волосами
Эти удобрения подойдут для толстянки
Ветеринары ответили, какой шанс рака костей у больших собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников