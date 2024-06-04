Гастроэнтеролог рассказала, какое молоко помогает укрепить мышцы пожилых людей

Гастроэнтеролог Утюмова: больше всего жира содержит оленье молоко

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Оленье молоко, которое традиционно используется северными народами, отличается высокой калорийностью и питательными свойствами. По сравнению с коровьим молоком, оно содержит значительно больше белка и жира.

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Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова из медицинской компании "СберЗдоровье" отмечает, что оленье молоко обладает сильными антиоксидантными свойствами, которые помогают организму бороться с окислительными процессами и предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных опухолей.

"Оленье молоко обладает высокой антиоксидантной способностью, что помогает защитить организм от окислительных процессов, приводящих к заболеваниям сердца и злокачественным опухолям", — сказала Утюмова.

Однако у оленьего молока есть свои особенности. Оно содержит больше жиров, чем другие виды молока животного происхождения, поэтому его потребление может вызывать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, пишет Газета.Ru.

Врач рекомендует разбавлять цельное оленье молоко водой, чтобы снизить его жирность и сделать его более лёгким для усвоения.

Оленье молоко также пользуется популярностью у пожилых людей. Эксперты утверждают, что включение оленьего молока в рацион может положительно сказаться на работоспособности и состоянии мышц. Исследования показали, что оно помогает укрепить мышцы и повысить энергетический потенциал у пожилых людей.

Однако своеобразный терпкий вкус оленьего молока может понравится не всем, предупредила специалист.

Также перед его употреблением стоит убедиться, что организм не реагирует на него аллергическими реакциями или другими нежелательными эффектами.