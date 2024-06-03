Ароматное и очень вкусное лимонное печенье к чаю: делается из сыра рикотта и цедры лимона
Как приготовить лимонное печенье
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Хотите чего-нибудь сладкого и освежающего к вечернему чаю? Испеките это красивое лимонное печенье.
Фото: Wikipedia by Ivar Leidus is licensed under CC BY-SA 4.0
Ингредиенты
- 210 г сыра рикотта
- 1 стакан сахара
- 1 яйцо
- 2 стакана муки
- 1/2 чайной ложки пищевой соды
- 1 стакан несолёного сливочного масла
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 1/4 чайной ложки соли
- 1 столовая ложка тёртой цедры лимона
Приготовление
- Разогрейте духовку до 175 градусов.
- Смешайте в миске сыр рикотта, сливочное масло, сахар, соль, яйца вместе с ванильным экстрактом. Постепенно добавляйте в смесь муку и соду. Добавьте цедру лимона.
- Смажьте противень сливочным маслом. Затем раскатайте из теста шарики размером с лимон и выложите их на лист. Выпекайте около 10-15 минут.
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