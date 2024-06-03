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Ароматное и очень вкусное лимонное печенье к чаю: делается из сыра рикотта и цедры лимона

Как приготовить лимонное печенье

0:58
Еда

Хотите чего-нибудь сладкого и освежающего к вечернему чаю? Испеките это красивое лимонное печенье.

Как приготовить лимонное печенье
Фото: Wikipedia by Ivar Leidus is licensed under CC BY-SA 4.0

Ингредиенты

  • 210 г сыра рикотта
  • 1 стакан сахара
  • 1 яйцо
  • 2 стакана муки
  • 1/2 чайной ложки пищевой соды
  • 1 стакан несолёного сливочного масла
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1 столовая ложка тёртой цедры лимона

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов.
  2. Смешайте в миске сыр рикотта, сливочное масло, сахар, соль, яйца вместе с ванильным экстрактом. Постепенно добавляйте в смесь муку и соду. Добавьте цедру лимона.
  3. Смажьте противень сливочным маслом. Затем раскатайте из теста шарики размером с лимон и выложите их на лист. Выпекайте около 10-15 минут.
ЗНАМЕНИТОЕ ПЕЧЕНЬЕ, которое ТАЕТ ВО РТУ!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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