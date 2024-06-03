Ароматное и очень вкусное лимонное печенье к чаю: делается из сыра рикотта и цедры лимона

Как приготовить лимонное печенье

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите чего-нибудь сладкого и освежающего к вечернему чаю? Испеките это красивое лимонное печенье.

Фото: Wikipedia by Ivar Leidus is licensed under CC BY-SA 4.0

Ингредиенты

210 г сыра рикотта

1 стакан сахара

1 яйцо

2 стакана муки

1/2 чайной ложки пищевой соды

1 стакан несолёного сливочного масла

1 чайная ложка ванильного экстракта

1/4 чайной ложки соли

1 столовая ложка тёртой цедры лимона

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Смешайте в миске сыр рикотта, сливочное масло, сахар, соль, яйца вместе с ванильным экстрактом. Постепенно добавляйте в смесь муку и соду. Добавьте цедру лимона. Смажьте противень сливочным маслом. Затем раскатайте из теста шарики размером с лимон и выложите их на лист. Выпекайте около 10-15 минут.