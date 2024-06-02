Готовим на ужин котлеты из филе пикши: в фарш добавляем ещё картофель, мяту и зелёный горошек

Если вы любите рыбу и морепродукты, то обязательно попробуйте эти котлеты. Они готовятся из пикши, картофеля, гороха и мяты, ваши близкие оценят такое блюдо.
Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
400 г нарезанного филе пикши
200 г замороженного горошка
2 чайные ложки мяты
вода по мере необходимости
400 г картофеля
470 мл молока
Рафинированное масло по необходимости
Приготовление
Возьмите большую кастрюлю, залейте молоком филе пикши и варите его около 5 минут. Разморозьте зелёный горошек.
Очистите и нарежьте картофель. Также измельчите листья мяты. Положите нарезанный картофель в кастрюлю вместе с горошком, залейте водой и отварите.
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Возьмите отварную рыбу, удалите кожу и кости и положите рыбу в миску. Добавьте горошек, картофель, мяту и хорошо перемешайте. Теперь скатайте из смеси несколько шариков и придайте им форму рыбных котлет.