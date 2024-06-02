Готовим на ужин котлеты из филе пикши: в фарш добавляем ещё картофель, мяту и зелёный горошек

Как приготовить рыбные котлеты с мятным вкусом

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите рыбу и морепродукты, то обязательно попробуйте эти котлеты. Они готовятся из пикши, картофеля, гороха и мяты, ваши близкие оценят такое блюдо.

Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

400 г нарезанного филе пикши

200 г замороженного горошка

2 чайные ложки мяты

вода по мере необходимости

400 г картофеля

470 мл молока

Рафинированное масло по необходимости

Приготовление

Возьмите большую кастрюлю, залейте молоком филе пикши и варите его около 5 минут. Разморозьте зелёный горошек. Очистите и нарежьте картофель. Также измельчите листья мяты. Положите нарезанный картофель в кастрюлю вместе с горошком, залейте водой и отварите. Разогрейте духовку до 200 градусов. Возьмите отварную рыбу, удалите кожу и кости и положите рыбу в миску. Добавьте горошек, картофель, мяту и хорошо перемешайте. Теперь скатайте из смеси несколько шариков и придайте им форму рыбных котлет. Запекайте около 20 минут.