Готовим на ужин котлеты из филе пикши: в фарш добавляем ещё картофель, мяту и зелёный горошек

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Как приготовить рыбные котлеты с мятным вкусом

1:11
Еда

Если вы любите рыбу и морепродукты, то обязательно попробуйте эти котлеты. Они готовятся из пикши, картофеля, гороха и мяты, ваши близкие оценят такое блюдо.

Как приготовить рыбные котлеты с мятным вкусом
Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты 

  • 400 г нарезанного филе пикши
  • 200 г замороженного горошка
  • 2 чайные ложки мяты
  • вода по мере необходимости
  • 400 г картофеля
  • 470 мл молока
  • Рафинированное масло по необходимости

Приготовление

  1. Возьмите большую кастрюлю, залейте молоком филе пикши и варите его около 5 минут. Разморозьте зелёный горошек.
  2. Очистите и нарежьте картофель. Также измельчите листья мяты. Положите нарезанный картофель в кастрюлю вместе с горошком, залейте водой и отварите.
  3. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  4. Возьмите отварную рыбу, удалите кожу и кости и положите рыбу в миску. Добавьте горошек, картофель, мяту и хорошо перемешайте. Теперь скатайте из смеси несколько шариков и придайте им форму рыбных котлет.
  5. Запекайте около 20 минут.
Рыбные котлеты со сливочным вкусом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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