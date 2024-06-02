Макароны со сливочной грибной подливой: от такого ужина никто не откажется

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Макароны с грибным соусом: не хуже, чем в ресторане

1:16
Еда

Макароны c грибным соусом — идеальный вариант, чтобы побаловать своих близких!

Макароны с грибным соусом: не хуже, чем в ресторане
Фото: commons.wikimedia.org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Хрустящие грибы в сочетании с восхитительным вкусом сливочных макарон, приправленных майонезом, орегано, луком и чесноком.

Ингредиенты

  • 90 г макаронных изделий
  • 1 большая луковица
  • 900 мл воды
  • 1 чайная ложка орегано
  • 5 чайных ложек майонеза
  • 8 шт. грибов
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 2 столовые ложки молотого чёрного перца
  • Соль по необходимости

Приготовление

  1. Поставьте кастрюлю на средний огонь и вскипятите в ней воду. Отварите макароны и выложите их.
  2. Налейте в стакан 120 мл бульона от макарон, слейте оставшийся бульон.
  3. Нагрейте масло в сковороде, обжарьте лук и чеснок, добавьте в сковороду грибы вместе с орегано и обжаривайте около 2 минут. Приправьте солью и перцем. 
  4. Влейте макаронный бульон вместе с майонезом и хорошо перемешайте.
  5. Добавьте макароны в приготовленный грибной соус и продолжайте помешивать, пока соус не загустеет.
Даже макароны с этим соусом получаются как в ресторане!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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