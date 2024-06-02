Макароны со сливочной грибной подливой: от такого ужина никто не откажется
Макароны с грибным соусом: не хуже, чем в ресторане
1:16
Макароны c грибным соусом — идеальный вариант, чтобы побаловать своих близких!
Фото: commons.wikimedia.org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Хрустящие грибы в сочетании с восхитительным вкусом сливочных макарон, приправленных майонезом, орегано, луком и чесноком.
Ингредиенты
- 90 г макаронных изделий
- 1 большая луковица
- 900 мл воды
- 1 чайная ложка орегано
- 5 чайных ложек майонеза
- 8 шт. грибов
- 2 зубчика чеснока
- 2 столовые ложки растительного масла
- 2 столовые ложки молотого чёрного перца
- Соль по необходимости
Приготовление
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и вскипятите в ней воду. Отварите макароны и выложите их.
- Налейте в стакан 120 мл бульона от макарон, слейте оставшийся бульон.
- Нагрейте масло в сковороде, обжарьте лук и чеснок, добавьте в сковороду грибы вместе с орегано и обжаривайте около 2 минут. Приправьте солью и перцем.
- Влейте макаронный бульон вместе с майонезом и хорошо перемешайте.
- Добавьте макароны в приготовленный грибной соус и продолжайте помешивать, пока соус не загустеет.
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Даже макароны с этим соусом получаются как в ресторане!