Макароны со сливочной грибной подливой: от такого ужина никто не откажется

Макароны с грибным соусом: не хуже, чем в ресторане

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Макароны c грибным соусом — идеальный вариант, чтобы побаловать своих близких!

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Хрустящие грибы в сочетании с восхитительным вкусом сливочных макарон, приправленных майонезом, орегано, луком и чесноком.

Ингредиенты

90 г макаронных изделий

1 большая луковица

900 мл воды

1 чайная ложка орегано

5 чайных ложек майонеза

8 шт. грибов

2 зубчика чеснока

2 столовые ложки растительного масла

2 столовые ложки молотого чёрного перца

Соль по необходимости

Приготовление

Поставьте кастрюлю на средний огонь и вскипятите в ней воду. Отварите макароны и выложите их. Налейте в стакан 120 мл бульона от макарон, слейте оставшийся бульон. Нагрейте масло в сковороде, обжарьте лук и чеснок, добавьте в сковороду грибы вместе с орегано и обжаривайте около 2 минут. Приправьте солью и перцем. Влейте макаронный бульон вместе с майонезом и хорошо перемешайте. Добавьте макароны в приготовленный грибной соус и продолжайте помешивать, пока соус не загустеет.