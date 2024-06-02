Полезный банановый смузи на кокосовом молоке с тыквенными семечками и корицей: для здоровья сердца и сосудов

Рецепт этого смузи из банана, кокоса и тыквенных семечек станет любимым в вашей кулинарной книге. Этот приятный и полезный напиток идеально подойдёт для завтрака.
К тому же тыквенные семечки полезны для сердца и сосудов, мочеполовой системы, улучшают сон, помогают снизить давление, нормализуют уровень сахара.
Очистите бананы и поместите их в блендер. Добавьте тыквенные семечки, кокосовое молоко и корицу. Добавьте желаемый подсластитель по вкусу. Добавьте холодную воду и несколько кубиков льда и взбивайте в течение 1–2 минут.
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