Полезный банановый смузи на кокосовом молоке с тыквенными семечками и корицей: для здоровья сердца и сосудов

Рецепт вкусного смузи из банана и тыквенных семечек

Рецепт этого смузи из банана, кокоса и тыквенных семечек станет любимым в вашей кулинарной книге. Этот приятный и полезный напиток идеально подойдёт для завтрака.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

К тому же тыквенные семечки полезны для сердца и сосудов, мочеполовой системы, улучшают сон, помогают снизить давление, нормализуют уровень сахара.

Ингредиенты

25 г тыквенных семечек

200 мл кокосового молока

2 больших банана

Молотая корица

Стевия или кленовый сироп

200 мл холодной воды

Кубики льда по желанию

Приготовление

Очистите бананы и поместите их в блендер. Добавьте тыквенные семечки, кокосовое молоко и корицу. Добавьте желаемый подсластитель по вкусу. Добавьте холодную воду и несколько кубиков льда и взбивайте в течение 1–2 минут.