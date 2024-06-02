Пряные и ароматные куриные крылышки в карамели: для глазури используются соевый соус и имбирь

Вы обязательно должны попробовать этот рецепт куриных крылышек в карамели, который не только прост в приготовлении, но и требует минимального количества ингредиентов.
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Это блюдо готовится менее чем за 40 минут.
Ингредиенты
8 куриных крылышек
2 столовые ложки нарезанного зелёного лука
1 столовая ложка тёртого имбиря
1,5 столовой ложки соевого соуса
1/2 стакана холодной воды
1 стакан тростникового сахара
2 чайные ложки растительного масла
2 чайные ложки красного перца
1 столовая ложка чесночной пасты
1/2 стакана рыбного соуса
1/2 стакана рисового уксуса
Приготовление
Разрежьте куриные крылышки на четыре части и отложите в сторону.
Смешайте в миске тёртый имбирь, чесночную пасту, рыбный соус, холодную воду, рисовый уксус, сахар и соевый соус. Когда сахар растворится, добавьте красный перец.
Нагрейте масло в сковороде, положите туда куриные крылышки. Обжарьте до золотистого цвета с обеих сторон и вылейте половину соуса в сковороду. Хорошо перемешайте и готовьте курицу, пока соус не загустеет. Вылейте оставшийся соус в сковороду и готовьте 15 минут, периодически помешивая. Когда курица будет готова, украсьте её кинзой и зелёным луком.