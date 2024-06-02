Пряные и ароматные куриные крылышки в карамели: для глазури используются соевый соус и имбирь

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Простой рецепт куриных крылышек в карамели

1:28
Еда

Вы обязательно должны попробовать этот рецепт куриных крылышек в карамели, который не только прост в приготовлении, но и требует минимального количества ингредиентов.

Простой рецепт куриных крылышек в карамели
Фото: commons.wikimedia.org by anokarina is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это блюдо готовится менее чем за 40 минут.

Ингредиенты

  • 8 куриных крылышек
  • 2 столовые ложки нарезанного зелёного лука
  • 1 столовая ложка тёртого имбиря
  • 1,5 столовой ложки соевого соуса
  • 1/2 стакана холодной воды
  • 1 стакан тростникового сахара
  • 2 чайные ложки растительного масла
  • 2 чайные ложки красного перца
  • 1 столовая ложка чесночной пасты
  • 1/2 стакана рыбного соуса
  • 1/2 стакана рисового уксуса

Приготовление

  1. Разрежьте куриные крылышки на четыре части и отложите в сторону.
  2. Смешайте в миске тёртый имбирь, чесночную пасту, рыбный соус, холодную воду, рисовый уксус, сахар и соевый соус. Когда сахар растворится, добавьте красный перец.
  3. Нагрейте масло в сковороде, положите туда куриные крылышки. Обжарьте до золотистого цвета с обеих сторон и вылейте половину соуса в сковороду. Хорошо перемешайте и готовьте курицу, пока соус не загустеет. Вылейте оставшийся соус в сковороду и готовьте 15 минут, периодически помешивая. Когда курица будет готова, украсьте её кинзой и зелёным луком.
Куриные крылышки в карамели
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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