Пряные и ароматные куриные крылышки в карамели: для глазури используются соевый соус и имбирь

Простой рецепт куриных крылышек в карамели

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы обязательно должны попробовать этот рецепт куриных крылышек в карамели, который не только прост в приготовлении, но и требует минимального количества ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by anokarina is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это блюдо готовится менее чем за 40 минут.

Ингредиенты

8 куриных крылышек

2 столовые ложки нарезанного зелёного лука

1 столовая ложка тёртого имбиря

1,5 столовой ложки соевого соуса

1/2 стакана холодной воды

1 стакан тростникового сахара

2 чайные ложки растительного масла

2 чайные ложки красного перца

1 столовая ложка чесночной пасты

1/2 стакана рыбного соуса

1/2 стакана рисового уксуса

Приготовление

Разрежьте куриные крылышки на четыре части и отложите в сторону. Смешайте в миске тёртый имбирь, чесночную пасту, рыбный соус, холодную воду, рисовый уксус, сахар и соевый соус. Когда сахар растворится, добавьте красный перец. Нагрейте масло в сковороде, положите туда куриные крылышки. Обжарьте до золотистого цвета с обеих сторон и вылейте половину соуса в сковороду. Хорошо перемешайте и готовьте курицу, пока соус не загустеет. Вылейте оставшийся соус в сковороду и готовьте 15 минут, периодически помешивая. Когда курица будет готова, украсьте её кинзой и зелёным луком.