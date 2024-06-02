У вас нет времени приготовить завтрак? Этот омлет в кружке готовится в микроволновке всего 10 минут!

Омлет в кружке в микроволновке: когда нет времени готовить завтрак

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите полезный и сытный завтрак, но у вас нет времени его приготовить? Не волнуйтесь, вам поможет этот быстрый рецепт омлета в кружке. Это блюдо вы сможете приготовить всего за 10 минут в микроволновке!

Фото: flickr.com by vidalia_11 is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

4 яйца

4 столовые ложки измельчённой курицы

2 столовые ложки оливкового масла

4 столовые ложки сыра чеддер

4 щепотки орегано

Зелёный лук

4 столовые ложки молока

Соль по необходимости

4 столовые ложки стручкового перца

Приготовление

Возьмите 2 кружки и смажьте их оливковым маслом. Разбейте яйца в каждую кружку и добавьте по 1 столовой ложке молока. Взбейте с помощью вилки. Добавьте в каждую кружку 1 столовую ложку тёртого сыра чеддер, измельчённые кусочки курицы, мелко нарезанный перец, зелёный лук, щепотку орегано и соль. Все ингредиенты хорошо перемешайте вилкой. Следите, чтобы во взбитом яйце не было комочков. Поместите кружки в микроволновую печь и готовьте на высокой температуре в течение минуты.