У вас нет времени приготовить завтрак? Этот омлет в кружке готовится в микроволновке всего 10 минут!

Хотите полезный и сытный завтрак, но у вас нет времени его приготовить? Не волнуйтесь, вам поможет этот быстрый рецепт омлета в кружке. Это блюдо вы сможете приготовить всего за 10 минут в микроволновке!
Фото: flickr.com by vidalia_11 is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты
4 яйца
4 столовые ложки измельчённой курицы
2 столовые ложки оливкового масла
4 столовые ложки сыра чеддер
4 щепотки орегано
Зелёный лук
4 столовые ложки молока
Соль по необходимости
4 столовые ложки стручкового перца
Приготовление
Возьмите 2 кружки и смажьте их оливковым маслом. Разбейте яйца в каждую кружку и добавьте по 1 столовой ложке молока. Взбейте с помощью вилки.
Добавьте в каждую кружку 1 столовую ложку тёртого сыра чеддер, измельчённые кусочки курицы, мелко нарезанный перец, зелёный лук, щепотку орегано и соль. Все ингредиенты хорошо перемешайте вилкой. Следите, чтобы во взбитом яйце не было комочков.
Поместите кружки в микроволновую печь и готовьте на высокой температуре в течение минуты.
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Омлет в микроволновке: тестирую рецепт в кружке и тарелке!