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У вас нет времени приготовить завтрак? Этот омлет в кружке готовится в микроволновке всего 10 минут!

Омлет в кружке в микроволновке: когда нет времени готовить завтрак

1:14
Еда

Хотите полезный и сытный завтрак, но у вас нет времени его приготовить? Не волнуйтесь, вам поможет этот быстрый рецепт омлета в кружке. Это блюдо вы сможете приготовить всего за 10 минут в микроволновке!

Омлет в кружке в микроволновке: когда нет времени готовить завтрак
Фото: flickr.com by vidalia_11 is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

  • 4 яйца
  • 4 столовые ложки измельчённой курицы
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 4 столовые ложки сыра чеддер
  • 4 щепотки орегано
  • Зелёный лук
  • 4 столовые ложки молока
  • Соль по необходимости
  • 4 столовые ложки стручкового перца

Приготовление

  1. Возьмите 2 кружки и смажьте их оливковым маслом. Разбейте яйца в каждую кружку и добавьте по 1 столовой ложке молока. Взбейте с помощью вилки.
  2. Добавьте в каждую кружку 1 столовую ложку тёртого сыра чеддер, измельчённые кусочки курицы, мелко нарезанный перец, зелёный лук, щепотку орегано и соль. Все ингредиенты хорошо перемешайте вилкой. Следите, чтобы во взбитом яйце не было комочков.
  3. Поместите кружки в микроволновую печь и готовьте на высокой температуре в течение минуты.
Омлет в микроволновке: тестирую рецепт в кружке и тарелке!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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