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Похож на глинтвейн! Аппетитный суп с базиликом и миндалём, а также ароматными специями: гвоздикой, корицей и кардамоном

Как приготовить суп с базиликом и миндалём

1:10
Еда

Суп с базиликом и миндалём — это аппетитное блюдо, которое легко приготовить дома. Этот суп готовится из миндаля, базилика и специй, таких как гвоздика, корица и кардамон. Блюдо чем-то напоминает глинтвейн.

Как приготовить суп с базиликом и миндалём
Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 100 г бланшированного миндаля
  • 5 шт. кардамона
  • Базилик
  • Соль по необходимости
  • 4 стакана воды
  • 5 шт. гвоздик
  • 2 палочки корицы
  • Чёрный перец по желанию

Приготовление

  1. Очистите бланшированный миндаль в миске и измельчите его. Затем возьмите сковороду и поставьте её на средний огонь.
  2. Добавьте в кастрюлю воду вместе с палочкой корицы, гвоздикой и кардамоном. Хорошо перемешайте все ингредиенты и доведите смесь до кипения. Дать покипеть около 15 минут на медленном огне.
  3. Пропустите смесь через сито, выбросьте все специи, добавьте приправы, украсьте листьями базилика. Затем поставьте сковороду на средний огонь и добавьте в неё получившееся пюре. Доведите до кипения и варите около 6-7 минут.
Миндальный суп из курицы
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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