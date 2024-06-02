Похож на глинтвейн! Аппетитный суп с базиликом и миндалём, а также ароматными специями: гвоздикой, корицей и кардамоном

Суп с базиликом и миндалём — это аппетитное блюдо, которое легко приготовить дома. Этот суп готовится из миндаля, базилика и специй, таких как гвоздика, корица и кардамон. Блюдо чем-то напоминает глинтвейн.
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Ингредиенты
100 г бланшированного миндаля
5 шт. кардамона
Базилик
Соль по необходимости
4 стакана воды
5 шт. гвоздик
2 палочки корицы
Чёрный перец по желанию
Приготовление
Очистите бланшированный миндаль в миске и измельчите его. Затем возьмите сковороду и поставьте её на средний огонь.
Добавьте в кастрюлю воду вместе с палочкой корицы, гвоздикой и кардамоном. Хорошо перемешайте все ингредиенты и доведите смесь до кипения. Дать покипеть около 15 минут на медленном огне.
Пропустите смесь через сито, выбросьте все специи, добавьте приправы, украсьте листьями базилика. Затем поставьте сковороду на средний огонь и добавьте в неё получившееся пюре. Доведите до кипения и варите около 6-7 минут.