Свежесть клубники, кислинка лайма и кремовая текстура авокадо: этот гуакамоле поразит вас своим вкусом

Клубничный гуакамоле: идеальное дополнение к вечернему перекусу

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем необычную интерпретацию всеми любимого соуса гуакамоле. Если вы добавите в него свежую клубнику, то вкусный соус поднимется на совершенно новый уровень.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikodem Nijaki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В этом соусе прекрасно сочетаются свежесть клубники, кислинка лайма и кремовая текстура авокадо! Этот простой в приготовлении соус станет идеальным дополнением к вечернему перекусу или утреннему завтраку. Вы можете приготовить его всего за 20 минут.

Ингредиенты

4 очищенных авокадо

2 столовые ложки сока лайма

2 чашки нарезанной клубники

Соль по необходимости

1/2 стакана измельчённого красного лука

Приготовление

Разомните авокадо в миске. Добавьте измельчённый лук и нарезанную клубнику, затем сок лайма и соль по вкусу. Переложите соус в салатник, сверху положите несколько штук клубники. Ваш клубничный гуакамоле готов! Подавайте соус с чипсами из тортильи!