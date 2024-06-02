Свежесть клубники, кислинка лайма и кремовая текстура авокадо: этот гуакамоле поразит вас своим вкусом

Предлагаем необычную интерпретацию всеми любимого соуса гуакамоле. Если вы добавите в него свежую клубнику, то вкусный соус поднимется на совершенно новый уровень.
В этом соусе прекрасно сочетаются свежесть клубники, кислинка лайма и кремовая текстура авокадо! Этот простой в приготовлении соус станет идеальным дополнением к вечернему перекусу или утреннему завтраку. Вы можете приготовить его всего за 20 минут.
Разомните авокадо в миске. Добавьте измельчённый лук и нарезанную клубнику, затем сок лайма и соль по вкусу. Переложите соус в салатник, сверху положите несколько штук клубники. Ваш клубничный гуакамоле готов! Подавайте соус с чипсами из тортильи!
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