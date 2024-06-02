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Свежесть клубники, кислинка лайма и кремовая текстура авокадо: этот гуакамоле поразит вас своим вкусом

Клубничный гуакамоле: идеальное дополнение к вечернему перекусу

1:03
Еда

Предлагаем необычную интерпретацию всеми любимого соуса гуакамоле. Если вы добавите в него свежую клубнику, то вкусный соус поднимется на совершенно новый уровень.

Клубничный гуакамоле: идеальное дополнение к вечернему перекусу
Фото: commons.wikimedia.org by Nikodem Nijaki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В этом соусе прекрасно сочетаются свежесть клубники, кислинка лайма и кремовая текстура авокадо! Этот простой в приготовлении соус станет идеальным дополнением к вечернему перекусу или утреннему завтраку. Вы можете приготовить его всего за 20 минут. 

Ингредиенты

  • 4 очищенных авокадо
  • 2 столовые ложки сока лайма
  • 2 чашки нарезанной клубники
  • Соль по необходимости
  • 1/2 стакана измельчённого красного лука

Приготовление

Разомните авокадо в миске. Добавьте измельчённый лук и нарезанную клубнику, затем сок лайма и соль по вкусу. Переложите соус в салатник, сверху положите несколько штук клубники. Ваш клубничный гуакамоле готов! Подавайте соус с чипсами из тортильи!

Гуакамоле - самое вкусное, что можно приготовить из авокадо
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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