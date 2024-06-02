Сливочно-карамельный соус с добавлением клубники, винограда и манго: этот топпинг очень вкусно есть с блинами

Как приготовить сливочно-карамельный соус с фруктами

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Сливочно-карамельный соус готовится за очень короткое время и без особых усилий с использованием сливочного сыра.

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В этом рецепте восхитительное сочетание свежих фруктов, таких как клубника, манго и виноград, перед которым просто трудно устоять.

Ингредиенты

1/2 стакана клубники

1 чашка чёрного винограда

1/2 стакана тростникового сахара

1 манго

1 чашка сливочного сыра

Приготовление

В миске смешайте сливочный сыр вместе с сахаром, перемешайте венчиком, пока смесь не станет густой и однородной. Добавьте нарезанную свежую клубнику и манго. При подаче украсьте виноградом.