Фруктовый салат из киви, банана с кешью и мятой: терпко-сладкое блюдо, которое обязательно понравится гостям

Салат из киви и банана очень полезен для здоровья, при этом он настолько красочный, что его не стыдно предложить гостям. Идеальное сочетание терпкого вкуса киви и сладкого банана.
Смешайте в миске сок лайма, лук-шалот, мёд, соль и кайенский перец. Затем добавьте киви, бананы, сладкий перец и листья мяты. Перемешайте. Посыпьте сверху немного кешью.
Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.