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Фруктовый салат из киви, банана с кешью и мятой: терпко-сладкое блюдо, которое обязательно понравится гостям

Праздничный фруктовый салат из киви и банана

1:01
Еда

Салат из киви и банана очень полезен для здоровья, при этом он настолько красочный, что его не стыдно предложить гостям. Идеальное сочетание терпкого вкуса киви и сладкого банана.

Праздничный фруктовый салат из киви и банана
Фото: Own work by “Keith S Brown (Ksbrown)” is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты

  • 4 столовые ложки нарезанного кубиками очищенного банана
  • 4 столовые ложки сока лайма
  • 4 столовые ложки нарезанной мяты
  • 2 чайные ложки мёда
  • 2 столовые ложки лука-шалота
  • 4 столовые ложки кешью
  • 8 киви
  • 4 чайные ложки рисового уксуса
  • 1 чашка красного болгарского перца
  • 1 чайная ложка кайенского перца
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 2 столовые ложки канолового/рапсового масла

Приготовление

Смешайте в миске сок лайма, лук-шалот, мёд, соль и кайенский перец. Затем добавьте киви, бананы, сладкий перец и листья мяты. Перемешайте. Посыпьте сверху немного кешью.

САЛАТ ИЗ КИВИ И БАНАНОВ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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