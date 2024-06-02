Фруктовый салат из киви, банана с кешью и мятой: терпко-сладкое блюдо, которое обязательно понравится гостям

Праздничный фруктовый салат из киви и банана

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из киви и банана очень полезен для здоровья, при этом он настолько красочный, что его не стыдно предложить гостям. Идеальное сочетание терпкого вкуса киви и сладкого банана.

Фото: Own work by “Keith S Brown (Ksbrown)” is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты

4 столовые ложки нарезанного кубиками очищенного банана

4 столовые ложки сока лайма

4 столовые ложки нарезанной мяты

2 чайные ложки мёда

2 столовые ложки лука-шалота

4 столовые ложки кешью

8 киви

4 чайные ложки рисового уксуса

1 чашка красного болгарского перца

1 чайная ложка кайенского перца

1/2 чайной ложки соли

2 столовые ложки канолового/рапсового масла

Приготовление

Смешайте в миске сок лайма, лук-шалот, мёд, соль и кайенский перец. Затем добавьте киви, бананы, сладкий перец и листья мяты. Перемешайте. Посыпьте сверху немного кешью.