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Запечённый лосось с сальсой из манго, томатов, авокадо, кинзы и мяты: аппетитное блюдо

Как приготовить запечённого лосося с манговой сальсой

1:22
Еда

Запечённый лосось с сальсой из манго — аппетитное блюдо, которое радует глаз. 

Как приготовить запечённого лосося с манговой сальсой
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • Листья кинзы
  • 4 столовые ложки сока лайма
  • 500 г филе лосося
  • 2 авокадо
  • 1 луковица
  • Листья мяты
  • Сливочное масло
  • Свежемолотый чёрный перец
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 2 спелых манго
  • 2 средних помидора
  • 1 чайная ложка хлопьев чили
  • Морская соль
  • 1 чайная ложка чесночной пасты

Приготовление

  1. Смешайте лимонный сок, чеснок, соль и перец и хорошо натрите рыбу. Оставьте её мариноваться на 2-3 часа. Возьмите сковороду-гриль и хорошо смажьте её сливочным маслом. Поджарьте рыбу. Также можно запечь филе в духовке при температуре 180 градусов в течение 10 минут.
  2. Мелко нарежьте авокадо, манго, помидор и лук. Сложите всё в миску.
  3. Добавьте соль, перец, лимонный сок в смесь с манго вместе с хлопьями чили. По желанию можно добавить одну чайную ложку оливкового масла. Перемешайте. Добавьте в сальсу кинзу и мяту. Выложите филе лосося на тарелку, добавьте сбоку сальсу и подавайте. Можно украсить веточками укропа.
Вы удивитесь, какой он СОЧНЫЙ! ЛОСОСЬ в духовке за 7 минут
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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