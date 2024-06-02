Запечённый лосось с сальсой из манго, томатов, авокадо, кинзы и мяты: аппетитное блюдо

Запечённый лосось с сальсой из манго — аппетитное блюдо, которое радует глаз.
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Ингредиенты
Листья кинзы
4 столовые ложки сока лайма
500 г филе лосося
2 авокадо
1 луковица
Листья мяты
Сливочное масло
Свежемолотый чёрный перец
1 столовая ложка оливкового масла
2 спелых манго
2 средних помидора
1 чайная ложка хлопьев чили
Морская соль
1 чайная ложка чесночной пасты
Приготовление
Смешайте лимонный сок, чеснок, соль и перец и хорошо натрите рыбу. Оставьте её мариноваться на 2-3 часа. Возьмите сковороду-гриль и хорошо смажьте её сливочным маслом. Поджарьте рыбу. Также можно запечь филе в духовке при температуре 180 градусов в течение 10 минут.
Мелко нарежьте авокадо, манго, помидор и лук. Сложите всё в миску.
Добавьте соль, перец, лимонный сок в смесь с манго вместе с хлопьями чили. По желанию можно добавить одну чайную ложку оливкового масла. Перемешайте. Добавьте в сальсу кинзу и мяту. Выложите филе лосося на тарелку, добавьте сбоку сальсу и подавайте. Можно украсить веточками укропа.
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