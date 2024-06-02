Запечённый лосось с сальсой из манго, томатов, авокадо, кинзы и мяты: аппетитное блюдо

Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.