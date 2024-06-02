Быстрый и простой способ приготовления пюре из манго: вкусный десерт, от которого дети будут в восторге

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Готовим пюре из манго

0:42
Еда

Сезон манго уже стартовал. С удовольствием ешьте это полезное пюре из манго. Его можно приготовить очень быстро. А главное — перед таким десертом не устоит ни ребенок, ни взрослый.

Готовим пюре из манго
Фото: commons.wikimedia.org by Zantastik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это пюре можно использовать в любом рецепте десертов, чтобы придать им пикантный и фруктовый вкус!

Ингредиенты

  • 2 манго
  • Вода по необходимости

Приготовление

Промойте манго, очистите от кожуры. Нарежьте и положите в блендер с водой. Взбейте и поставьте пюре в холодильник примерно на полчаса. Подавайте охлаждённым. Если хотите послаще, можете добавить одну столовую ложку сахарной пудры.

Пюре из манго
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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