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Аппетитные фрикадельки из свиного фарша, ветчины и бекона в ананасовой глазури: и ужин готов

Фрикадельки в ананасовой глазури: аппетитное блюдо на ужин

1:22
Еда

Фрикадельки в ананасовой глазури — это блюдо имеет уникальный вкус и понравится всем любителям мяса.

Фрикадельки в ананасовой глазури: аппетитное блюдо на ужин
Фото: flickr.com by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 чашки бекона
  • 1,5 стакана свиного фарша
  • 3 стакана ананасового сока
  • 5 чайных ложек дижонской горчицы
  • 2 стакана панировочных сухарей
  • Вода по мере необходимости
  • 2 стакана яблочного уксуса
  • 1 чашка ветчины
  • 4 яйца
  • Соль по необходимости
  • 2 стакана тростникового сахара
  • 2 чайные ложки кукурузного крахмала
  • 2 столовые ложки кетчупа
  • 1 чайная ложка кайенского перца

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов.
  2. В блендере измельчите ветчину и бекон. Переложите смесь в миску и добавьте яйца, свиной фарш, дижонскую горчицу, панировочные сухари, ананасовый сок, сахар и соль. Хорошо перемешайте.
  3. Сформируйте из смеси фрикадельки и выпекайте 20-25 минут.
  4. Для приготовления глазури смешайте оставшийся ананасовый сок, сахар, дижонскую горчицу, яблочный уксус, кетчуп, нагрейте на огне, добавьте кукурузный крахмал и варите 2 минуты.
  5. Залейте фрикадельки соусом и запекайте ещё 5 минут.
ШВЕДСКИЕ ФРИКАДЕЛЬКИ С БРУСНИЧНЫМ СОУСОМ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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