Аппетитные фрикадельки из свиного фарша, ветчины и бекона в ананасовой глазури: и ужин готов
Фрикадельки в ананасовой глазури: аппетитное блюдо на ужин
1:22
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02.06.2024 07:33
Фрикадельки в ананасовой глазури — это блюдо имеет уникальный вкус и понравится всем любителям мяса.
Фото: flickr.com by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
2 чашки бекона
1,5 стакана свиного фарша
3 стакана ананасового сока
5 чайных ложек дижонской горчицы
2 стакана панировочных сухарей
Вода по мере необходимости
2 стакана яблочного уксуса
1 чашка ветчины
4 яйца
Соль по необходимости
2 стакана тростникового сахара
2 чайные ложки кукурузного крахмала
2 столовые ложки кетчупа
1 чайная ложка кайенского перца
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов.
В блендере измельчите ветчину и бекон. Переложите смесь в миску и добавьте яйца, свиной фарш, дижонскую горчицу, панировочные сухари, ананасовый сок, сахар и соль. Хорошо перемешайте.
Сформируйте из смеси фрикадельки и выпекайте 20-25 минут.
Для приготовления глазури смешайте оставшийся ананасовый сок, сахар, дижонскую горчицу, яблочный уксус, кетчуп, нагрейте на огне, добавьте кукурузный крахмал и варите 2 минуты.
Залейте фрикадельки соусом и запекайте ещё 5 минут.
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