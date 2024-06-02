Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Пелагея пожаловалась на равнодушие бывшего мужа к дочери
Россиянам посоветовали обратить внимание на золото
Женщина не смогла найти себе мужчину и вышла замуж за призрака пирата XVIII века
Врач Парецкая: вода является одним из самых полезных утренних напитков
Автопром России демонстрирует рост: выпуск машин увеличился на 92,5%
ИИ от Microsoft будет шпионить за пользователем компьютера
Как продлить срок службы каталитического нейтрализатора: советы экспертов
Обязательную медстраховку для туристов в Грузии отложили до 2026 года
Нетрадиционная посадка картофеля
Приготовьте на ужин свиные отбивные: они получаются очень вкусными, если полить их дижонским соусом

Ароматные свиные отбивные с дижонским соусом

1:34
Еда

Свиные отбивные с дижонским соусом — простое и в то же время необычное блюдо.

Ароматные свиные отбивные с дижонским соусом
Фото: flickr.com by outdoorcookingmagic is licensed under CC BY 2.0.

Вам точно понравятся эти обжаренные на сковороде свиные отбивные со сливочным соусом из дижонской горчицы, жирных сливок, лука и куриного бульона, а также сухого белого вина. 

Ингредиенты

  • 4 свиных отбивных
  • 2 столовые ложки дижонской горчицы
  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • 1 чашка белого сухого вина
  • Свежемолотый чёрный перец
  • 1 столовая ложка нарезанной петрушки
  • 1/2 стакана густых сливок
  • 3/4 стакана куриного бульона
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • Соль по необходимости
  • 1/4 стакана измельчённого лука

Приготовление

  1. Приправьте свиные отбивные солью и перцем.
  2. Обжарьте на раскалённой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны. Уберите на тарелку.
  3. Затем добавьте в ту же сковороду лук и обжарьте его минуту на сильном огне. Добавьте 1/2 стакана сухого белого вина и доведите до кипения.
  4. Верните обратно свиные отбивные вместе с куриным бульоном. Уменьшите огонь до среднего и готовьте около 15 минут. Выложите отбивные на тарелку.
  5. Добавьте в сковороду оставшееся сухое белое вино и увеличьте огонь до среднего, пока соус не загустеет. Добавьте густые сливки, дижонскую горчицу и петрушку. Полейте этим соусом отбивные.
СВИНЫЕ ОТБИВНЫЕ - рецепт от шефа Бельковича
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам

Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.

Народные поверья: фиалка оказывает влияние на людей
Овощи по разному реагируют на это удобрение
Какие овощи на дачном участке не любят яичную скорлупу
Идеальные условия для лаванды: где лучше всего её высаживать на даче
Как побороть фитофтороз и мучнистую росу с помощью йода
Переброска огромных резервов ВСУ на Харьковское направление бесполезно Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
5 причин выращивать мяту перечную на своем дачном участке
Простая мясная подлива: очень вкусно с макаронами, картошкой, рисом или гречкой
Как приготовить нежный заварной крем со сливками, который напоминает пломбир
Как приготовить нежный заварной крем со сливками, который напоминает пломбир
Последние материалы
Россиянам посоветовали обратить внимание на золото
Женщина не смогла найти себе мужчину и вышла замуж за призрака пирата XVIII века
Врач Парецкая: вода является одним из самых полезных утренних напитков
Автопром России демонстрирует рост: выпуск машин увеличился на 92,5%
ИИ от Microsoft будет шпионить за пользователем компьютера
Как продлить срок службы каталитического нейтрализатора: советы экспертов
Обязательную медстраховку для туристов в Грузии отложили до 2026 года
Нетрадиционная посадка картофеля
Минфин спрогнозировал доходы регионов от увеличения налогов
Рецепт томатного соуса из жареных помидоров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников