Приготовьте на ужин свиные отбивные: они получаются очень вкусными, если полить их дижонским соусом
Ароматные свиные отбивные с дижонским соусом
1:34
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02.06.2024 04:27
Свиные отбивные с дижонским соусом — простое и в то же время необычное блюдо.
Фото: flickr.com by outdoorcookingmagic is licensed under CC BY 2.0.
Вам точно понравятся эти обжаренные на сковороде свиные отбивные со сливочным соусом из дижонской горчицы, жирных сливок, лука и куриного бульона, а также сухого белого вина.
Ингредиенты
4 свиных отбивных
2 столовые ложки дижонской горчицы
1 столовая ложка сливочного масла
1 чашка белого сухого вина
Свежемолотый чёрный перец
1 столовая ложка нарезанной петрушки
1/2 стакана густых сливок
3/4 стакана куриного бульона
1 столовая ложка оливкового масла
Соль по необходимости
1/4 стакана измельчённого лука
Приготовление
Приправьте свиные отбивные солью и перцем.
Обжарьте на раскалённой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны. Уберите на тарелку.
Затем добавьте в ту же сковороду лук и обжарьте его минуту на сильном огне. Добавьте 1/2 стакана сухого белого вина и доведите до кипения.
Верните обратно свиные отбивные вместе с куриным бульоном. Уменьшите огонь до среднего и готовьте около 15 минут. Выложите отбивные на тарелку.
Добавьте в сковороду оставшееся сухое белое вино и увеличьте огонь до среднего, пока соус не загустеет. Добавьте густые сливки, дижонскую горчицу и петрушку. Полейте этим соусом отбивные.
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