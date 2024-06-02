Приготовьте на ужин свиные отбивные: они получаются очень вкусными, если полить их дижонским соусом

Ароматные свиные отбивные с дижонским соусом

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Свиные отбивные с дижонским соусом — простое и в то же время необычное блюдо.

Фото: flickr.com by outdoorcookingmagic is licensed under CC BY 2.0.

Вам точно понравятся эти обжаренные на сковороде свиные отбивные со сливочным соусом из дижонской горчицы, жирных сливок, лука и куриного бульона, а также сухого белого вина.

Ингредиенты

4 свиных отбивных

2 столовые ложки дижонской горчицы

1 столовая ложка сливочного масла

1 чашка белого сухого вина

Свежемолотый чёрный перец

1 столовая ложка нарезанной петрушки

1/2 стакана густых сливок

3/4 стакана куриного бульона

1 столовая ложка оливкового масла

Соль по необходимости

1/4 стакана измельчённого лука

Приготовление

Приправьте свиные отбивные солью и перцем. Обжарьте на раскалённой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны. Уберите на тарелку. Затем добавьте в ту же сковороду лук и обжарьте его минуту на сильном огне. Добавьте 1/2 стакана сухого белого вина и доведите до кипения. Верните обратно свиные отбивные вместе с куриным бульоном. Уменьшите огонь до среднего и готовьте около 15 минут. Выложите отбивные на тарелку. Добавьте в сковороду оставшееся сухое белое вино и увеличьте огонь до среднего, пока соус не загустеет. Добавьте густые сливки, дижонскую горчицу и петрушку. Полейте этим соусом отбивные.