Сливочный соус из кешью, сельдерея и чеснока: очень вкусно с чесночным хлебом

Как приготовить соус из кешью

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт вкусного соуса, который не требует никаких кулинарных навыков, его можно приготовить всего за 10 минут.

Фото: commons.wikimedia.org by Marion Deveaud is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сливочный соус из кешью можно сочетать с чесночным хлебом, а также подавать как закуску к основным блюдам.

Ингредиенты

2 столовые ложки оливкового масла

3 столовые ложки яблочного уксуса

4 зубчика чеснока

4 чайные ложки лукового порошка

3 стакана замоченных кешью

2 столовые ложки нарезанного чеснока

2 стакана воды

4 чайные ложки сельдерея

1/2 чайной ложки морской соли

Приготовление

Поместите высушенные кешью в кухонный комбайн вместе с 2 стаканами воды и 3 столовыми ложками яблочного уксуса. Взбейте до состояния гладкой пасты. Затем добавьте в смесь луковый порошок, сельдерей, зубчики чеснока и соль. Переложите смесь в банку, добавьте немного масла и приправьте измельчённой зеленью.