Сливочный соус из кешью, сельдерея и чеснока: очень вкусно с чесночным хлебом

Предлагаем вам рецепт вкусного соуса, который не требует никаких кулинарных навыков, его можно приготовить всего за 10 минут.
Сливочный соус из кешью можно сочетать с чесночным хлебом, а также подавать как закуску к основным блюдам.
Поместите высушенные кешью в кухонный комбайн вместе с 2 стаканами воды и 3 столовыми ложками яблочного уксуса. Взбейте до состояния гладкой пасты. Затем добавьте в смесь луковый порошок, сельдерей, зубчики чеснока и соль. Переложите смесь в банку, добавьте немного масла и приправьте измельчённой зеленью.
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