Овощной суп с рисом: понравится всем сидящим на диете и тем, кто не ест мясо

Лёгкий овощной суп с рисом: готовится из самых простых и доступных ингредиентов

У вас наверняка есть дома все необходимые ингредиенты, чтобы приготовить простой и лёгкий овощной суп с рисом — идеальное блюдо для тех, кто ищет быстрый и вкусный обед.

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Рецепт подойдет для приготовления 5 порций.

Для приготовления супа вам понадобятся:

2-4 картофелины,

1 репчатый лук,

1 морковь,

50 г риса,

2 л воды,

2-4 столовые ложки растительного масла,

1-2 лаврушки,

соль и молотый чёрный перец по вкусу,

свежая зелень для украшения.

Приготовление

Сначала нарежьте картофель на небольшие кусочки. Мелко порубите лук, а морковь натрите на крупной тёрке. Хорошо промойте рис. В большой кастрюле нагрейте воду до кипения и добавьте нарезанный картофель и промытый рис. Варите суп примерно 15 минут. Пока суп варится, разогрейте растительное масло в сковороде. Обжарьте на нем лук до мягкости, затем добавьте натертую морковь и обжарьте всё вместе до румяности. Добавьте зажарку из лука и моркови в кастрюлю с бульоном и рисом. Положите лаврушку, посолите и добавьте перец по вкусу. Тщательно перемешайте. Доведите суп до кипения и варите еще несколько минут до мягкости картофеля и риса. Удалите лаврушку. Если хотите, дайте супу немного постоять под крышкой. После этого добавьте рубленую зелень для освежающего вкуса и привлекательного вида.

Ваш лёгкий овощной суп с рисом готов к подаче. Разлейте его по тарелкам и наслаждайтесь теплым, сытным и вкусным блюдом. Приятного аппетита!