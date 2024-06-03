Овощной суп с рисом: понравится всем сидящим на диете и тем, кто не ест мясо

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Лёгкий овощной суп с рисом: готовится из самых простых и доступных ингредиентов

Еда

У вас наверняка есть дома все необходимые ингредиенты, чтобы приготовить простой и лёгкий овощной суп с рисом — идеальное блюдо для тех, кто ищет быстрый и вкусный обед.

Лёгкий овощной суп с рисом: готовится из самых простых и доступных ингредиентов
Фото: commons.wikimedia.org by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Рецепт подойдет для приготовления 5 порций.

Для приготовления супа вам понадобятся:

  • 2-4 картофелины,
  • 1 репчатый лук,
  • 1 морковь,
  • 50 г риса,
  • 2 л воды,
  • 2-4 столовые ложки растительного масла,
  • 1-2 лаврушки,
  • соль и молотый чёрный перец по вкусу,
  • свежая зелень для украшения.

Приготовление

  1. Сначала нарежьте картофель на небольшие кусочки.
  2. Мелко порубите лук, а морковь натрите на крупной тёрке.
  3. Хорошо промойте рис.
  4. В большой кастрюле нагрейте воду до кипения и добавьте нарезанный картофель и промытый рис. Варите суп примерно 15 минут.
  5. Пока суп варится, разогрейте растительное масло в сковороде. Обжарьте на нем лук до мягкости, затем добавьте натертую морковь и обжарьте всё вместе до румяности.
  6. Добавьте зажарку из лука и моркови в кастрюлю с бульоном и рисом.
  7. Положите лаврушку, посолите и добавьте перец по вкусу. Тщательно перемешайте.
  8. Доведите суп до кипения и варите еще несколько минут до мягкости картофеля и риса. Удалите лаврушку. Если хотите, дайте супу немного постоять под крышкой.
  9. После этого добавьте рубленую зелень для освежающего вкуса и привлекательного вида.

Ваш лёгкий овощной суп с рисом готов к подаче. Разлейте его по тарелкам и наслаждайтесь теплым, сытным и вкусным блюдом. Приятного аппетита!

Как приготовить Рисовый суп без мяса. Простой рецепт легкого супа ☆ Аппетитный, вкусный, постный суп
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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