Овощной суп с рисом: понравится всем сидящим на диете и тем, кто не ест мясо
Лёгкий овощной суп с рисом: готовится из самых простых и доступных ингредиентов
У вас наверняка есть дома все необходимые ингредиенты, чтобы приготовить простой и лёгкий овощной суп с рисом — идеальное блюдо для тех, кто ищет быстрый и вкусный обед.
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Рецепт подойдет для приготовления 5 порций.
Для приготовления супа вам понадобятся:
- 2-4 картофелины,
- 1 репчатый лук,
- 1 морковь,
- 50 г риса,
- 2 л воды,
- 2-4 столовые ложки растительного масла,
- 1-2 лаврушки,
- соль и молотый чёрный перец по вкусу,
- свежая зелень для украшения.
Приготовление
- Сначала нарежьте картофель на небольшие кусочки.
- Мелко порубите лук, а морковь натрите на крупной тёрке.
- Хорошо промойте рис.
- В большой кастрюле нагрейте воду до кипения и добавьте нарезанный картофель и промытый рис. Варите суп примерно 15 минут.
- Пока суп варится, разогрейте растительное масло в сковороде. Обжарьте на нем лук до мягкости, затем добавьте натертую морковь и обжарьте всё вместе до румяности.
- Добавьте зажарку из лука и моркови в кастрюлю с бульоном и рисом.
- Положите лаврушку, посолите и добавьте перец по вкусу. Тщательно перемешайте.
- Доведите суп до кипения и варите еще несколько минут до мягкости картофеля и риса. Удалите лаврушку. Если хотите, дайте супу немного постоять под крышкой.
- После этого добавьте рубленую зелень для освежающего вкуса и привлекательного вида.
Ваш лёгкий овощной суп с рисом готов к подаче. Разлейте его по тарелкам и наслаждайтесь теплым, сытным и вкусным блюдом. Приятного аппетита!
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Как приготовить Рисовый суп без мяса. Простой рецепт легкого супа ☆ Аппетитный, вкусный, постный суп
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру