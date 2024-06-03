Салат из помидоров, репы и моркови: хрустящая витаминная закуска или шикарный гарнир к мясу

Салат из помидоров, репы и моркови: очень яркий и невероятно витаминный

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы можете насладиться быстрым и ярким салатом, в который входят помидоры, репа и морковь когда захотите, ведь готовить его очень просто и быстро.

Фото: flickr.com by gamene is licensed under CC BY 2.0.

Это блюдо рассчитано на 4 порции.

Для приготовления вам понадобятся:

4-6 помидоров,

1 штука моркови,

1 штука репы,

микс листовой зелени для салата (по вашему выбору),

1/3 чайной ложки соли,

перец чёрный молотый (по вкусу),

свежевыжатый лимонный сок (по вкусу),

3-4 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление

Нарежьте помидоры, морковь и репу на небольшие кусочки. Если вы хотите, чтобы салат выглядел эффектно, вы можете нарезать морковь тонкими лентами и свернуть их в рулетики. Переложите все ингредиенты в миску вместе с салатными листьями. Посолите, поперчите, добавьте лимонный сок, полейте маслом и хорошо перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике примерно 15-20 минут, чтобы ароматы и вкусы смешались.

Теперь ваш салат из помидоров, репы и моркови готов к подаче. Разложите его по тарелкам и насладитесь ярким и освежающим вкусом. Приятного аппетита!