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Салат из помидоров, репы и моркови: хрустящая витаминная закуска или шикарный гарнир к мясу

Салат из помидоров, репы и моркови: очень яркий и невероятно витаминный

1:19
Еда

Вы можете насладиться быстрым и ярким салатом, в который входят помидоры, репа и морковь когда захотите, ведь готовить его очень просто и быстро.

Салат из помидоров, репы и моркови: очень яркий и невероятно витаминный
Фото: flickr.com by gamene is licensed under CC BY 2.0.

Это блюдо рассчитано на 4 порции.

Для приготовления вам понадобятся:

  • 4-6 помидоров,
  • 1 штука моркови,
  • 1 штука репы,
  • микс листовой зелени для салата (по вашему выбору),
  • 1/3 чайной ложки соли,
  • перец чёрный молотый (по вкусу),
  • свежевыжатый лимонный сок (по вкусу),
  • 3-4 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление

  1. Нарежьте помидоры, морковь и репу на небольшие кусочки. Если вы хотите, чтобы салат выглядел эффектно, вы можете нарезать морковь тонкими лентами и свернуть их в рулетики.
  2. Переложите все ингредиенты в миску вместе с салатными листьями.
  3. Посолите, поперчите, добавьте лимонный сок, полейте маслом и хорошо перемешайте.
  4. Дайте салату настояться в холодильнике примерно 15-20 минут, чтобы ароматы и вкусы смешались.

Теперь ваш салат из помидоров, репы и моркови готов к подаче. Разложите его по тарелкам и насладитесь ярким и освежающим вкусом. Приятного аппетита!

Витаминная бомба. Салат с репкой и морковью.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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