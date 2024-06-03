Салат из помидоров, репы и моркови: хрустящая витаминная закуска или шикарный гарнир к мясу
Салат из помидоров, репы и моркови: очень яркий и невероятно витаминный
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Вы можете насладиться быстрым и ярким салатом, в который входят помидоры, репа и морковь когда захотите, ведь готовить его очень просто и быстро.
Фото: flickr.com by gamene is licensed under CC BY 2.0.
Это блюдо рассчитано на 4 порции.
Для приготовления вам понадобятся:
- 4-6 помидоров,
- 1 штука моркови,
- 1 штука репы,
- микс листовой зелени для салата (по вашему выбору),
- 1/3 чайной ложки соли,
- перец чёрный молотый (по вкусу),
- свежевыжатый лимонный сок (по вкусу),
- 3-4 столовые ложки оливкового масла.
Приготовление
- Нарежьте помидоры, морковь и репу на небольшие кусочки. Если вы хотите, чтобы салат выглядел эффектно, вы можете нарезать морковь тонкими лентами и свернуть их в рулетики.
- Переложите все ингредиенты в миску вместе с салатными листьями.
- Посолите, поперчите, добавьте лимонный сок, полейте маслом и хорошо перемешайте.
- Дайте салату настояться в холодильнике примерно 15-20 минут, чтобы ароматы и вкусы смешались.
Теперь ваш салат из помидоров, репы и моркови готов к подаче. Разложите его по тарелкам и насладитесь ярким и освежающим вкусом. Приятного аппетита!
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Витаминная бомба. Салат с репкой и морковью.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру