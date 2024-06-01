Быстрый и питательный завтрак на скорую руку: этот омлет из яиц с ветчиной и сыром готовится в микроволновке

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Яйца с ветчиной и сыром на тосте: полезный и питательный перекус

0:57
Еда

Полезный и здоровый перекус — яйца с ветчиной и сыром на тосте.

Яйца с ветчиной и сыром на тосте: полезный и питательный перекус
Фото: openverse.org by Denis Dervisevic is licensed under CC BY 2.0.

Начинка для сытного бутерброда готовится легко и просто в микроволновой печи.

Ингредиенты

  • 60 г ветчины
  • 3 столовые ложки сыра чеддер
  • 2 взбитых яйца
  • 2 ломтика цельнозернового хлеба

Приготовление

  1. Нарежьте ветчину на мелкие кусочки. Натрите на тёрке сыр чеддер.
  2. Возьмите контейнер, который можно использовать в микроволновой печи, и поместите на дно половину кусочков ветчины. Вылейте взбитые яйца на кусочки ветчины и поставьте в микроволновую печь примерно на 30 секунд. Достаньте смесь, перемешайте, положите 2,5 столовые ложки сыра вместе с оставшимися кусочками ветчины. Снова поставьте в микроволновую печь.
  3. Выложите получившийся омлет на цельнозерновой хлеб.
Быстрый Завтрак из яиц. Горячие Бутерброды с Сыром
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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