Быстрый и питательный завтрак на скорую руку: этот омлет из яиц с ветчиной и сыром готовится в микроволновке

Полезный и здоровый перекус — яйца с ветчиной и сыром на тосте.
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Начинка для сытного бутерброда готовится легко и просто в микроволновой печи.
Ингредиенты
60 г ветчины
3 столовые ложки сыра чеддер
2 взбитых яйца
2 ломтика цельнозернового хлеба
Приготовление
Нарежьте ветчину на мелкие кусочки. Натрите на тёрке сыр чеддер.
Возьмите контейнер, который можно использовать в микроволновой печи, и поместите на дно половину кусочков ветчины. Вылейте взбитые яйца на кусочки ветчины и поставьте в микроволновую печь примерно на 30 секунд. Достаньте смесь, перемешайте, положите 2,5 столовые ложки сыра вместе с оставшимися кусочками ветчины. Снова поставьте в микроволновую печь.
Выложите получившийся омлет на цельнозерновой хлеб.
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