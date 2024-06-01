Вкусное домашнее эскимо из огурцов, мятного сиропа, сока лайма и чая матча: освежает и бодрит

Освежающее сочетание огурца и мятного сиропа — это мороженое спасёт вас от палящей жары.
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Эскимо готовится из огурцов, мятного сиропа, сока лайма, чая матча и сахара.
Ингредиенты
3 столовые ложки сока лайма
1 столовая ложка порошка зелёного чая матча
1,5 стакана воды
500 г нарезанного очищенного огурца
3 столовые ложки сахарной пудры
8 листьев мяты
Приготовление
Налейте в кастрюлю воду, доведите до кипения, а затем добавьте в воду сахарную пудру. Перемешайте и убавьте огонь. Варите до тех пор, пока смесь не превратится в сироп. Тем временем очистите огурцы и мелко нарежьте их в большой миске. Когда сахарный сироп будет готов, добавьте в него листья мяты (8-10 листьев) и перемешайте. Перелейте сироп в миску и оставьте остывать примерно на 5-10 минут. Уберите листья мяты и перелейте сироп в банку, поставьте в холодильник.
Добавьте в чашу блендера нарезанные огурцы вместе с порошком зелёного чая и соком лайма. Взбейте. Добавьте охлаждённый мятный сироп. Ещё раз перемешайте.
Возьмите формы для мороженого и вылейте смесь. Поместите в морозилку. Через час достаньте и поместите палочки для мороженого. Снова поставьте формы в холодильник и заморозьте.
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