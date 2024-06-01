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Вкусное домашнее эскимо из огурцов, мятного сиропа, сока лайма и чая матча: освежает и бодрит

Простой рецепт огуречно-мятного мороженого

1:32
Еда

Освежающее сочетание огурца и мятного сиропа — это мороженое спасёт вас от палящей жары.

Простой рецепт огуречно-мятного мороженого
Фото: Wikipedia by Muu-karhu is licensed under CC BY-SA 3.0

Эскимо готовится из огурцов, мятного сиропа, сока лайма, чая матча и сахара.

Ингредиенты

  • 3 столовые ложки сока лайма
  • 1 столовая ложка порошка зелёного чая матча
  • 1,5 стакана воды
  • 500 г нарезанного очищенного огурца
  • 3 столовые ложки сахарной пудры
  • 8 листьев мяты

Приготовление

  1. Налейте в кастрюлю воду, доведите до кипения, а затем добавьте в воду сахарную пудру. Перемешайте и убавьте огонь. Варите до тех пор, пока смесь не превратится в сироп. Тем временем очистите огурцы и мелко нарежьте их в большой миске. Когда сахарный сироп будет готов, добавьте в него листья мяты (8-10 листьев) и перемешайте. Перелейте сироп в миску и оставьте остывать примерно на 5-10 минут. Уберите листья мяты и перелейте сироп в банку, поставьте в холодильник.
  2. Добавьте в чашу блендера нарезанные огурцы вместе с порошком зелёного чая и соком лайма. Взбейте. Добавьте охлаждённый мятный сироп. Ещё раз перемешайте.
  3. Возьмите формы для мороженого и вылейте смесь. Поместите в морозилку. Через час достаньте и поместите палочки для мороженого. Снова поставьте формы в холодильник и заморозьте.
Мороженое МЯТА-ШОКОЛАД
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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