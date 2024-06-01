Восхитительный банановый соус к блинам или в качестве намазки на булочку: побалуйте себя вкусным десертом

Готовим банановый соус

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Банановый соус готовится очень легко. Он хорошо сочетается с блинами и даже с такими пикантными блюдами, как омлет, картофель фри и куриные наггетсы.

Фото: Openverse by ajay_suresh is licensed under CC BY 2.0

Его можно приготовить за считанные минуты из легкодоступных ингредиентов, а вкус он имеет просто восхитительный.

Ингредиенты

Банановое пюре

1 стакан кипятка

1 столовая ложка кукурузного крахмала

1/2 стакана сахара

1 столовая ложка сливочного масла

Приготовление

Добавьте в кипящую воду кукурузный крахмал и сахар. Постоянно помешивайте, чтобы сахар полностью растворился. Готовьте на медленном огне 10 минут. Добавьте банановое пюре и масло и постоянно помешивайте, пока масло не растает. Подавайте с булочками и блинами.