Назван секретный ингредиент, который придаст дрожжевому тесту пышность и воздушность

Что делать, чтобы пирог стал более пышным?

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите сделать пирог более пышным? Один из секретов воздушности дрожжевого теста заключается в добавлении секретного ингредиента — картофеля.

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В тёртом виде и предварительно сваренный, картофель следует добавить в тесто вместе с другими ингредиентами. Этот прием значительно повысит "воздушность" и лёгкость пирога.

Примерно две-три тёртых картофелины в тесте придадут пирогу нежность и он будет таять во рту. Удивительно, что картофель не только усилит текстуру пирога, но и не повлияет на вкус сладких мучных изделий. Поэтому без колебаний можно добавить картофель в тесто для приготовления сладких пирогов и маффинов.

Этот лайфхак поможет вам получить более пышный и вкусный пирог. Попробуйте добавить картофель в ваш рецепт и наслаждайтесь результатом!