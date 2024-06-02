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Назван секретный ингредиент, который придаст дрожжевому тесту пышность и воздушность

Что делать, чтобы пирог стал более пышным?

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Еда

Хотите сделать пирог более пышным? Один из секретов воздушности дрожжевого теста заключается в добавлении секретного ингредиента — картофеля.

Что делать, чтобы пирог стал более пышным?
Фото: commons.wikimedia.org by alanagkelly is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В тёртом виде и предварительно сваренный, картофель следует добавить в тесто вместе с другими ингредиентами. Этот прием значительно повысит "воздушность" и лёгкость пирога.

Примерно две-три тёртых картофелины в тесте придадут пирогу нежность и он будет таять во рту. Удивительно, что картофель не только усилит текстуру пирога, но и не повлияет на вкус сладких мучных изделий. Поэтому без колебаний можно добавить картофель в тесто для приготовления сладких пирогов и маффинов.

Этот лайфхак поможет вам получить более пышный и вкусный пирог. Попробуйте добавить картофель в ваш рецепт и наслаждайтесь результатом!

Один секрет и тесто будет словно облако☁️Просто добавьте один ингредиент
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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