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Тёртый пирог с клубникой: сплошное ягодное удовольствие к чаю

Тёртый пирог с клубникой: рассыпчатое тесто и ароматные ягоды в начинке

1:43
Еда

Домашняя выпечка с ароматными сезонными ягодами — ну что может быть восхитительнее!

Тёртый пирог с клубникой: рассыпчатое тесто и ароматные ягоды в начинке
Фото: commons.wikimedia.org by Fiver, der Hellseher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления тёртого пирога с клубникой вам потребуются следующие ингредиенты (на 6 порций):

  • 2 яйца,
  • 1/3 чайной ложки соли,
  • 190-200 грамм сахара,
  • 100 грамм сливочного масла,
  • 350 грамм муки,
  • 1 чайная ложка разрыхлителя,
  • 450-500 грамм свежей клубники,
  • 2 столовые ложки кукурузного крахмала.

Приготовление

  1. Для приготовления теста взбейте яйца, соль, 150 грамм сахара и размягчённое сливочное масло. Затем добавьте просеянную муку и разрыхлитель, и замесите мягкое тесто.
  2. Отделите примерно 1/3 теста и положите его в морозилку на 30 минут, а остальное тесто уберите в холодильник.
  3. Раскатайте большую часть теста и выложите его в застеленную пергаментом форму, сформируйте невысокие бортики.
  4. Мелкую клубнику оставьте целой, а крупную разрежьте на половинки или четвертинки. Обваляйте ягоды в кукурузном крахмале, смешанном с сахаром, и выложите их на тесто.
  5. Сверху на крупной тёрке аккуратно натрите замороженное тесто.
  6. Затем запекайте пирог примерно 30 минут при температуре 180 градусов Цельсия.

После выпечки дайте пирогу немного остыть в форме, затем аккуратно выньте его и оставьте полностью остыть на решетке. Готовый пирог с клубникой можно подавать в виде кусочков на чай или кофе, посыпав их сахарной пудрой для украшения. Приятного аппетита!

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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