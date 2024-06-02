Тёртый пирог с клубникой: сплошное ягодное удовольствие к чаю

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Для приготовления тёртого пирога с клубникой вам потребуются следующие ингредиенты (на 6 порций):
2 яйца,
1/3 чайной ложки соли,
190-200 грамм сахара,
100 грамм сливочного масла,
350 грамм муки,
1 чайная ложка разрыхлителя,
450-500 грамм свежей клубники,
2 столовые ложки кукурузного крахмала.
Приготовление
Для приготовления теста взбейте яйца, соль, 150 грамм сахара и размягчённое сливочное масло. Затем добавьте просеянную муку и разрыхлитель, и замесите мягкое тесто.
Отделите примерно 1/3 теста и положите его в морозилку на 30 минут, а остальное тесто уберите в холодильник.
Раскатайте большую часть теста и выложите его в застеленную пергаментом форму, сформируйте невысокие бортики.
Мелкую клубнику оставьте целой, а крупную разрежьте на половинки или четвертинки. Обваляйте ягоды в кукурузном крахмале, смешанном с сахаром, и выложите их на тесто.
Сверху на крупной тёрке аккуратно натрите замороженное тесто.
Затем запекайте пирог примерно 30 минут при температуре 180 градусов Цельсия.
После выпечки дайте пирогу немного остыть в форме, затем аккуратно выньте его и оставьте полностью остыть на решетке. Готовый пирог с клубникой можно подавать в виде кусочков на чай или кофе, посыпав их сахарной пудрой для украшения. Приятного аппетита!
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