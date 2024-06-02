Тёртый пирог с клубникой: сплошное ягодное удовольствие к чаю

Тёртый пирог с клубникой: рассыпчатое тесто и ароматные ягоды в начинке

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашняя выпечка с ароматными сезонными ягодами — ну что может быть восхитительнее!

Фото: commons.wikimedia.org by Fiver, der Hellseher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления тёртого пирога с клубникой вам потребуются следующие ингредиенты (на 6 порций):

2 яйца,

1/3 чайной ложки соли,

190-200 грамм сахара,

100 грамм сливочного масла,

350 грамм муки,

1 чайная ложка разрыхлителя,

450-500 грамм свежей клубники,

2 столовые ложки кукурузного крахмала.

Приготовление

Для приготовления теста взбейте яйца, соль, 150 грамм сахара и размягчённое сливочное масло. Затем добавьте просеянную муку и разрыхлитель, и замесите мягкое тесто. Отделите примерно 1/3 теста и положите его в морозилку на 30 минут, а остальное тесто уберите в холодильник. Раскатайте большую часть теста и выложите его в застеленную пергаментом форму, сформируйте невысокие бортики. Мелкую клубнику оставьте целой, а крупную разрежьте на половинки или четвертинки. Обваляйте ягоды в кукурузном крахмале, смешанном с сахаром, и выложите их на тесто. Сверху на крупной тёрке аккуратно натрите замороженное тесто. Затем запекайте пирог примерно 30 минут при температуре 180 градусов Цельсия.

После выпечки дайте пирогу немного остыть в форме, затем аккуратно выньте его и оставьте полностью остыть на решетке. Готовый пирог с клубникой можно подавать в виде кусочков на чай или кофе, посыпав их сахарной пудрой для украшения. Приятного аппетита!