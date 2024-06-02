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Компот из клубники и черешни: самый летний напиток

Компот из клубники и черешни: получается сладким даже без сахара

Еда

Напиток из клубники и черешни отлично утоляет жажду и обладает тонким ароматом.

Компот из клубники и черешни: получается сладким даже без сахара
Фото: pixabay.com by goranmx is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Рецепт рассчитан на 6 порций.

Для приготовления вам понадобится:

  • 3 литра воды,
  • 500 г клубники,
  • 500 г черешни,
  • 100-150 г сахара для сладости (по желанию).

Приготовление

  1. Для приготовления компота в кастрюле вскипятите воду.
  2. Затем добавьте клубнику и черешню, и варите их в течение 7-8 минут.
  3. Если вы предпочитаете более сладкий вкус, добавьте немного сахара вместе с ягодами.
  4. После приготовления, охладите компот перед подачей.

Вы можете подавать его в бокалах или стаканах со льдом для освежающего эффекта. При желании, вы также можете украсить компот веточкой мяты или добавить немного лимонной цедры для более яркого аромата. Приятного аппетита!

Компот из черешни и клубники
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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