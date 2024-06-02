Компот из клубники и черешни: самый летний напиток

Компот из клубники и черешни: получается сладким даже без сахара

Напиток из клубники и черешни отлично утоляет жажду и обладает тонким ароматом.

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Рецепт рассчитан на 6 порций.

Для приготовления вам понадобится:

3 литра воды,

500 г клубники,

500 г черешни,

100-150 г сахара для сладости (по желанию).

Приготовление

Для приготовления компота в кастрюле вскипятите воду. Затем добавьте клубнику и черешню, и варите их в течение 7-8 минут. Если вы предпочитаете более сладкий вкус, добавьте немного сахара вместе с ягодами. После приготовления, охладите компот перед подачей.

Вы можете подавать его в бокалах или стаканах со льдом для освежающего эффекта. При желании, вы также можете украсить компот веточкой мяты или добавить немного лимонной цедры для более яркого аромата. Приятного аппетита!