Компот из клубники и черешни: самый летний напиток

Напиток из клубники и черешни отлично утоляет жажду и обладает тонким ароматом.
Фото: pixabay.com by goranmx is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Рецепт рассчитан на 6 порций.
Для приготовления вам понадобится:
3 литра воды,
500 г клубники,
500 г черешни,
100-150 г сахара для сладости (по желанию).
Приготовление
Для приготовления компота в кастрюле вскипятите воду.
Затем добавьте клубнику и черешню, и варите их в течение 7-8 минут.
Если вы предпочитаете более сладкий вкус, добавьте немного сахара вместе с ягодами.
После приготовления, охладите компот перед подачей.
Вы можете подавать его в бокалах или стаканах со льдом для освежающего эффекта. При желании, вы также можете украсить компот веточкой мяты или добавить немного лимонной цедры для более яркого аромата. Приятного аппетита!