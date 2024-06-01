Спасайтесь от жары! Дарим вам рецепт мятного эскимо с шоколадной крошкой: готовится просто в домашних условиях

Эскимо с шоколадной крошкой и мятой порадует вас освежающим вкусом.
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Если вы любите фруктовое мороженое, то у вас нет причин отказываться от этого божественного лакомства.
Ингредиенты
1/2 стакана листьев мяты
400 мл кокосового молока
1/2 щепотки соли
150 г шоколадной стружки
1/2 стакана сахарного песка
Приготовление
Смешайте кокосовое молоко, соль и сахар в кастрюле, доведите до кипения на среднем огне, время от времени помешивая. Дайте настояться 10 минут, а затем добавьте листья мяты. Перемешайте смесь и снимите с огня.
Процедите смесь в миску. Возьмите формы для мороженого и равномерно разлейте смесь. Посыпьте каждую форму шоколадной стружкой и поставьте в холодильник на час.
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