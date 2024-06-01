Спасайтесь от жары! Дарим вам рецепт мятного эскимо с шоколадной крошкой: готовится просто в домашних условиях

Как приготовить мятное эскимо с шоколадной крошкой

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Эскимо с шоколадной крошкой и мятой порадует вас освежающим вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Если вы любите фруктовое мороженое, то у вас нет причин отказываться от этого божественного лакомства.

Ингредиенты

1/2 стакана листьев мяты

400 мл кокосового молока

1/2 щепотки соли

150 г шоколадной стружки

1/2 стакана сахарного песка

Приготовление

Смешайте кокосовое молоко, соль и сахар в кастрюле, доведите до кипения на среднем огне, время от времени помешивая. Дайте настояться 10 минут, а затем добавьте листья мяты. Перемешайте смесь и снимите с огня. Процедите смесь в миску. Возьмите формы для мороженого и равномерно разлейте смесь. Посыпьте каждую форму шоколадной стружкой и поставьте в холодильник на час. Через час вставьте палочки в формы и заморозьте.