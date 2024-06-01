Спасайтесь от жары! Дарим вам рецепт мятного эскимо с шоколадной крошкой: готовится просто в домашних условиях

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Как приготовить мятное эскимо с шоколадной крошкой

0:56
Еда

Эскимо с шоколадной крошкой и мятой порадует вас освежающим вкусом. 

Как приготовить мятное эскимо с шоколадной крошкой
Фото: commons.wikimedia.org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Если вы любите фруктовое мороженое, то у вас нет причин отказываться от этого божественного лакомства.

Ингредиенты

  • 1/2 стакана листьев мяты
  • 400 мл кокосового молока
  • 1/2 щепотки соли
  • 150 г шоколадной стружки
  • 1/2 стакана сахарного песка

Приготовление

  1. Смешайте кокосовое молоко, соль и сахар в кастрюле, доведите до кипения на среднем огне, время от времени помешивая. Дайте настояться 10 минут, а затем добавьте листья мяты. Перемешайте смесь и снимите с огня.
  2. Процедите смесь в миску. Возьмите формы для мороженого и равномерно разлейте смесь. Посыпьте каждую форму шоколадной стружкой и поставьте в холодильник на час.
  3. Через час вставьте палочки в формы и заморозьте. 
Мороженое МЯТА-ШОКОЛАД
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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