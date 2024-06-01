Бразильские орехи, жирная рыба, шоколад... Узнайте, какие продукты помогут избавиться от стресса и тревоги

Названы продукты, которые помогут снять стресс

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы часто испытываете стресс на работе, чувство тревоги не покидает вас, даже когда для неё нет причин? Попробуйте использовать безобидные и натуральные антидепрессанты — еду.

Фото: Openverse by CollegeDegrees360 is licensed under CC BY-SA 2.0

Предлагаем вам топ-5 продуктов, уменьшающих симптомы тревоги.

Бразильский орех

В этих орехах много селена — микроэлемента, который помогает улучшить настроение за счёт уменьшения воспалений. Кроме того, селен также является антиоксидантом, который помогает предотвратить повреждение клеток, в том числе нейронов мозга.

Кроме того, бразильские орехи являются источником витамина Е, ещё одного антиоксиданта, который полезен при лечении тревоги.

Бразильские орехи также содержат большое количество эллаговой кислоты, антиоксиданта, обладающего антидепрессивными свойствами.

Жирная рыба

Если вы любите жирную рыбу, такую ​​как лосось, скумбрия, сардины, форель и сельдь, то поздравляем: у вас меньше шансов испытывать стресс.

Жирная рыба богата эйкозапентаеновой кислотой и докозагексаеновой кислотой, которые известны своим положительным влиянием как на когнитивные функции, так и на психическое здоровье.

Яйца

Чувствуете себя немного подавленным? Сделайте яичный салат. Яйца содержат триптофан — аминокислоту, которая помогает создавать серотонин.

Считается, что серотонин, или "гормон счастья", снимает тревогу и улучшает работу мозга.

Семена тыквы

Семена тыквы являются отличным источником калия, который может помочь уменьшить симптомы стресса и беспокойства.

Помимо калия, семена тыквы также являются хорошим источником цинка, который необходим для оптимального развития мозга и нервов. Семена тыквы также богаты триптофаном.

Тёмный шоколад

Когда дело доходит до улучшения настроения, ничто не сравнится с кусочком тёмного шоколада.

В шоколаде содержится много триптофана, уменьшающего депрессивные симптомы. Кроме того, шоколад является источником магния, ещё одного минерала, который может помочь уменьшить симптомы депрессии.