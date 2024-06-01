Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Четыре скрытые причины, по которым вам не удается сбросить вес
Лера Кудрявцева шокирована пакистанскими автобусами премиум класса
The Conversation: у легко погружающихся в новое дело людей более здоровые сердца
Попробуйте этот агротехнический приём , чтобы дерево было крепким
Эксперт порекомендовал обратить внимание на Nissan Pathfinder на вторичном рынке
Съёмки фильма о Майкле Джексоне завершились
"Боруссия" — "Реал Мадрид": где посмотреть финал Лиги чемпионов
Россиянин стал мультимиллионером, выиграв в лотерею
Родные Заворотнюк не стали лечить ее спецпрепаратом
Бразильские орехи, жирная рыба, шоколад... Узнайте, какие продукты помогут избавиться от стресса и тревоги

Названы продукты, которые помогут снять стресс

2:17
Еда

Вы часто испытываете стресс на работе, чувство тревоги не покидает вас, даже когда для неё нет причин? Попробуйте использовать безобидные и натуральные антидепрессанты — еду.

Названы продукты, которые помогут снять стресс
Фото: Openverse by CollegeDegrees360 is licensed under CC BY-SA 2.0

Предлагаем вам топ-5 продуктов, уменьшающих симптомы тревоги.

Бразильский орех

В этих орехах много селена — микроэлемента, который помогает улучшить настроение за счёт уменьшения воспалений. Кроме того, селен также является антиоксидантом, который помогает предотвратить повреждение клеток, в том числе нейронов мозга.

Кроме того, бразильские орехи являются источником витамина Е, ещё одного антиоксиданта, который полезен при лечении тревоги.

Бразильские орехи также содержат большое количество эллаговой кислоты, антиоксиданта, обладающего антидепрессивными свойствами.

Жирная рыба

Если вы любите жирную рыбу, такую ​​как лосось, скумбрия, сардины, форель и сельдь, то поздравляем: у вас меньше шансов испытывать стресс.

Жирная рыба богата эйкозапентаеновой кислотой и докозагексаеновой кислотой, которые известны своим положительным влиянием как на когнитивные функции, так и на психическое здоровье.

Яйца

Чувствуете себя немного подавленным? Сделайте яичный салат. Яйца содержат триптофан — аминокислоту, которая помогает создавать серотонин.

Считается, что серотонин, или "гормон счастья", снимает тревогу и улучшает работу мозга.

Семена тыквы

Семена тыквы являются отличным источником калия, который может помочь уменьшить симптомы стресса и беспокойства.

Помимо калия, семена тыквы также являются хорошим источником цинка, который необходим для оптимального развития мозга и нервов. Семена тыквы также богаты триптофаном.

Тёмный шоколад

Когда дело доходит до улучшения настроения, ничто не сравнится с кусочком тёмного шоколада.

В шоколаде содержится много триптофана, уменьшающего депрессивные симптомы. Кроме того, шоколад является источником магния, ещё одного минерала, который может помочь уменьшить симптомы депрессии.

6 продуктов для снижения кортизола - главного гормона стресса
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Сергей Лазарев подарил квартиру диско-бабушке Лидии Уляшевой
Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки
"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО
Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт
Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Армия России преодолела канал и вклинилась в оборону Часова Яра Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Последние материалы
Лера Кудрявцева шокирована пакистанскими автобусами премиум класса
The Conversation: у легко погружающихся в новое дело людей более здоровые сердца
Попробуйте этот агротехнический приём , чтобы дерево было крепким
Эксперт порекомендовал обратить внимание на Nissan Pathfinder на вторичном рынке
Съёмки фильма о Майкле Джексоне завершились
Василий Кравцов: "Дружба с талибами* — наша историческая преемственность"
"Боруссия" — "Реал Мадрид": где посмотреть финал Лиги чемпионов
Россиянин стал мультимиллионером, выиграв в лотерею
Родные Заворотнюк не стали лечить ее спецпрепаратом
Тренер назвал лучшие упражнения для пресса на брусьях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников