Врач-терапевт рассказала, какой рацион питания поддержит организм в жаркую погоду

Врач-терапевт рассказала, чем питаться в жаркое лето

Врач-терапевт Лариса Алексеева объяснила, чем лучше питаться, чтобы спасти организм от перегрева в жаркие летние дни.

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Медик порекомендовала избегать тяжёлых физических нагрузок летом. Стоит, по словам эксперта, меньше проводить время под палящим солнцем.

Специалист рассказала, что поддержать организм в жаркую погоду поможет зелень и усиленный питьевой режим.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова предупредила об усиливающейся жаре.

"Обязательно нужно исключить тяжёлую пищу, заменить ее на легкую: овощи, фрукты, молочные продукты (лучше без лактозы), холодные супы (гаспачо, окрошка, свекольник), винегрет и другие салаты", — цитирует слова терапевта "Вечерняя Москва".

Врач советует разнообразить рацион ягодами, которые следует хорошо помыть слабым содовым раствором перед употреблением.