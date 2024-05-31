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Врач-терапевт рассказала, какой рацион питания поддержит организм в жаркую погоду

Врач-терапевт рассказала, чем питаться в жаркое лето

Еда

Врач-терапевт Лариса Алексеева объяснила, чем лучше питаться, чтобы спасти организм от перегрева в жаркие летние дни.

Врач-терапевт рассказала, чем питаться в жаркое лето
Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Медик порекомендовала избегать тяжёлых физических нагрузок летом. Стоит, по словам эксперта, меньше проводить время под палящим солнцем.

Специалист рассказала, что поддержать организм в жаркую погоду поможет зелень и усиленный питьевой режим.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова предупредила об усиливающейся жаре.

"Обязательно нужно исключить тяжёлую пищу, заменить ее на легкую: овощи, фрукты, молочные продукты (лучше без лактозы), холодные супы (гаспачо, окрошка, свекольник), винегрет и другие салаты", — цитирует слова терапевта "Вечерняя Москва".

Врач советует разнообразить рацион ягодами, которые следует хорошо помыть слабым содовым раствором перед употреблением.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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