Врач-терапевт рассказала, какой рацион питания поддержит организм в жаркую погоду

Врач-терапевт Лариса Алексеева объяснила, чем лучше питаться, чтобы спасти организм от перегрева в жаркие летние дни.
Медик порекомендовала избегать тяжёлых физических нагрузок летом. Стоит, по словам эксперта, меньше проводить время под палящим солнцем.
Специалист рассказала, что поддержать организм в жаркую погоду поможет зелень и усиленный питьевой режим.
Ранее метеоролог Татьяна Позднякова предупредила об усиливающейся жаре.
"Обязательно нужно исключить тяжёлую пищу, заменить ее на легкую: овощи, фрукты, молочные продукты (лучше без лактозы), холодные супы (гаспачо, окрошка, свекольник), винегрет и другие салаты", — цитирует слова терапевта "Вечерняя Москва".
Врач советует разнообразить рацион ягодами, которые следует хорошо помыть слабым содовым раствором перед употреблением.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.