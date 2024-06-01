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Самые простые и быстрые начинки для блинов: шесть элементарных вариантов без готовки

Начинки для блинов на скорую руку, которые вообще не нужно готовить

1:11
Еда

Давайте рассмотрим несколько вариантов начинок для блинов, которые можно сделать на скорую руку:

Начинки для блинов на скорую руку, которые вообще не нужно готовить
Фото: freepik.com by timolina is licensed under public domain

1. Сладкие начинки:

  • Намазывайте блины сгущённым молоком или медом, а затем посыпьте измельченными орехами или ягодами.
  • Начините блины нежным кремом, таким как ванильный или шоколадный крем.
  • Положите на блин свежие фрукты, такие как нарезанные яблоки, клубнику или бананы, и посыпьте сахарной пудрой.

2. Солёные начинки:

  • Начините блины кусочками ветчины или копчёного лосося, добавьте нарезанный лук и сыр, и сверните их в трубочку.
  • Положите на блин кусочки свежего помидора, огурца и листьев салата, посыпьте их небольшим количеством майонеза или горчицы и сверните.
  • Используйте аджику или другие острые соусы, чтобы добавить нотку пикантности к блинам.

Это лишь некоторые идеи для начинок, и вы можете варьировать их в зависимости от ваших предпочтений. Главное помнить, что блины — универсальное блюдо, которое можно приготовить с любой начинкой, будь то сладкая или солёная. Приятного аппетита!

5 самых вкусных начинок для блинов | Несладкие начинки
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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