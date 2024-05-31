Творожная запеканка без манки: яйца в составе придают ей плотность, а сметана — нежность
Творожная запеканка без манки: нужная текстура достигается за счёт яиц
1:16
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01.06.2024 01:10
Вкусную
творожную запеканку, приготовленную по этому рецепту, можно подать как самостоятельное блюдо, при желании украсив её свежими фруктами или ягодами.
Фото: commons.wikimedia. org by Manfred&Barbara Aulbach is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Ингредиенты:
сахар — 120 г,
яйца — 5 штук,
сметана — 100 г,
творог — 500 г,
растительное масло для смазывания формы,
панировочные сухари для присыпания формы.
Приготовление
Для приготовления творожной запеканки без манки взбейте яйца с помощью миксера до получения однородной массы.
Добавьте сахар и продолжайте взбивать.
Затем вводите творог и сметану в смесь, хорошо перемешивая все ингредиенты.
Подготовьте форму для запекания, смажьте ее растительным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Равномерно распределите творожную смесь в форме.
Включите духовку и разогрейте ее до температуры 180 °C. Поставьте форму с творожной смесью в разогретую духовку и запекайте 45-60 минут, пока запеканка не приобретет золотистый цвет.
После приготовления запеканки, достаньте ее из духовки и оставьте ненадолго остыть. Затем можно подавать. Приятного аппетита!
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ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА без манки | Самый простой рецепт запеканки из творога
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру