Творожная запеканка без манки: яйца в составе придают ей плотность, а сметана — нежность

Творожная запеканка без манки: нужная текстура достигается за счёт яиц

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусную творожную запеканку, приготовленную по этому рецепту, можно подать как самостоятельное блюдо, при желании украсив её свежими фруктами или ягодами.

Фото: commons.wikimedia. org by Manfred&Barbara Aulbach is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ингредиенты:

сахар — 120 г,

яйца — 5 штук,

сметана — 100 г,

творог — 500 г,

растительное масло для смазывания формы,

панировочные сухари для присыпания формы.

Приготовление

Для приготовления творожной запеканки без манки взбейте яйца с помощью миксера до получения однородной массы. Добавьте сахар и продолжайте взбивать. Затем вводите творог и сметану в смесь, хорошо перемешивая все ингредиенты. Подготовьте форму для запекания, смажьте ее растительным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Равномерно распределите творожную смесь в форме. Включите духовку и разогрейте ее до температуры 180 °C. Поставьте форму с творожной смесью в разогретую духовку и запекайте 45-60 минут, пока запеканка не приобретет золотистый цвет.

После приготовления запеканки, достаньте ее из духовки и оставьте ненадолго остыть. Затем можно подавать. Приятного аппетита!