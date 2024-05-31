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Творожная запеканка без манки: яйца в составе придают ей плотность, а сметана — нежность

Творожная запеканка без манки: нужная текстура достигается за счёт яиц

1:16
Еда

Вкусную творожную запеканку, приготовленную по этому рецепту, можно подать как самостоятельное блюдо, при желании украсив её свежими фруктами или ягодами.

Творожная запеканка без манки: нужная текстура достигается за счёт яиц
Фото: commons.wikimedia. org by Manfred&Barbara Aulbach is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ингредиенты:

  • сахар — 120 г,
  • яйца — 5 штук,
  • сметана — 100 г,
  • творог — 500 г,
  • растительное масло для смазывания формы,
  • панировочные сухари для присыпания формы.

Приготовление

  1. Для приготовления творожной запеканки без манки взбейте яйца с помощью миксера до получения однородной массы.
  2. Добавьте сахар и продолжайте взбивать.
  3. Затем вводите творог и сметану в смесь, хорошо перемешивая все ингредиенты.
  4. Подготовьте форму для запекания, смажьте ее растительным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Равномерно распределите творожную смесь в форме.
  5. Включите духовку и разогрейте ее до температуры 180 °C. Поставьте форму с творожной смесью в разогретую духовку и запекайте 45-60 минут, пока запеканка не приобретет золотистый цвет.

После приготовления запеканки, достаньте ее из духовки и оставьте ненадолго остыть. Затем можно подавать. Приятного аппетита!

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА без манки | Самый простой рецепт запеканки из творога
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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