Как приготовить нежный заварной крем со сливками, который напоминает пломбир

Заварной крем со сливками получается очень нежным, его можно использовать для смазывания любых коржей, как начинку для тортов или пирожных.
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Ингредиенты:
Сахар — 200 г,
яйцо — 1 штука,
молоко — 400 мл,
кукурузный крахмал — 40 г,
жирные сливки (33%) — 200 г,
сливочное масло (82,5%) — 100 г.
Приготовление
Чтобы приготовить заварной крем со сливками, нужно сначала взбить яйцо с сахаром и кукурузным крахмалом, чтобы получить однородную смесь.
Затем молоко доводится до кипения и в него постепенно добавляется яичная смесь тонкой струйкой. Не забывайте её при этом постоянно помешивать. Затем кастрюлю с массой ставят на средний огонь и варят до загустения.
Следующим шагом является добавление размягченного сливочного масла и тщательное перемешивание, чтобы получить однородный крем.
После этого массу перекладывают в широкую тарелку, накрывают плёнкой и охлаждают в холодильнике.
После охлаждения крем слегка взбивается миксером.
Сливки отдельно взбиваются до консистенции крема и затем соединяются с заварной смесью.
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ЗАВАРНОЙ КРЕМ НА СЛИВКАХ! Самый лучший крем для ТОРТОВ и ПИРОЖНЫХ | Irina Belaja
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