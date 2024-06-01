Забудьте про сосиски, колбасы и паштеты! В Депздраве рассказали, в чём главная опасность переработанного мяса

Если нет противопоказаний по здоровью, то не стоит отказываться от употребления красного мяса, сообщила сайту Москва 24 главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
В красном мясе содержатся витамины группы В, полноценный по аминокислотному составу белок, гемовое железо. Диетолог отмечает, что белок необходим нашему организму, например, для формирования иммунного ответа, осуществления биохимических реакций.
Главное — не переусердствовать. Норма употребления красного мяса: 100-150 г несколько раз в неделю. Чрезмерное употребление таких продуктов может привести к развитию хронических заболеваний, включая проблемы с сердцем и сосудами, сахарный диабет и другие недуги.
Наибольшую опасность представляет промышленно переработанное мясо, например, колбасы, паштеты, сосиски.
"Даже здоровому человеку, выбирая мясо, следует отдать предпочтение сортам с низким содержанием жира. К ним относятся постная говядина и телятина, а также мясо молодого ягненка", — отметила Антонина Стародубова.
Что касается тепловой обработки, то мясо лучше всего либо тушить, либо отваривать, либо готовить на пару. А вот жарить как раз не стоит, при высоких температурах образуются канцерогены.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.