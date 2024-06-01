Забудьте про сосиски, колбасы и паштеты! В Депздраве рассказали, в чём главная опасность переработанного мяса

В Депздраве рассказали, почему нельзя есть красное мясо каждый день

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Если нет противопоказаний по здоровью, то не стоит отказываться от употребления красного мяса, сообщила сайту Москва 24 главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

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В красном мясе содержатся витамины группы В, полноценный по аминокислотному составу белок, гемовое железо. Диетолог отмечает, что белок необходим нашему организму, например, для формирования иммунного ответа, осуществления биохимических реакций.

Главное — не переусердствовать. Норма употребления красного мяса: 100-150 г несколько раз в неделю. Чрезмерное употребление таких продуктов может привести к развитию хронических заболеваний, включая проблемы с сердцем и сосудами, сахарный диабет и другие недуги.

Наибольшую опасность представляет промышленно переработанное мясо, например, колбасы, паштеты, сосиски.

"Даже здоровому человеку, выбирая мясо, следует отдать предпочтение сортам с низким содержанием жира. К ним относятся постная говядина и телятина, а также мясо молодого ягненка", — отметила Антонина Стародубова.

Что касается тепловой обработки, то мясо лучше всего либо тушить, либо отваривать, либо готовить на пару. А вот жарить как раз не стоит, при высоких температурах образуются канцерогены.