С лёгкой кислинкой: вы будете в восторге от этого простого рецепта лимонного курда. Этот крем можно использовать как начинку для тарта

Как приготовить лимонный курд

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Лимонный курд — заварной крем на фруктовом соке.

Фото: flickr.com by Neil Piddock is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Его используют как намазку на бутерброд, вместо варенья. Также это идеальная начинка для тартов и пирогов. Острота лимона, сладость сахара и сливочная консистенция яиц и масла делают этот курд восхитительным.

Ингредиенты

1/4 стакана лимонного сока

2/3 стакана сахара

1 столовая ложка цедры лайма

2/3 г яичного желтка

7 столовых ложек несолёного сливочного масла

Приготовление

В кастрюлю с толстым дном переложите все ингредиенты и поставьте на средний огонь. Время от времени помешивайте содержимое, чтобы крем не пригорел. Как только на поверхности начнут появляться пузырьки и смесь станет густой, хорошенько взбейте её и выключите огонь.