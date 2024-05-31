С лёгкой кислинкой: вы будете в восторге от этого простого рецепта лимонного курда. Этот крем можно использовать как начинку для тарта

Лимонный курд — заварной крем на фруктовом соке.
Его используют как намазку на бутерброд, вместо варенья. Также это идеальная начинка для тартов и пирогов. Острота лимона, сладость сахара и сливочная консистенция яиц и масла делают этот курд восхитительным.
В кастрюлю с толстым дном переложите все ингредиенты и поставьте на средний огонь. Время от времени помешивайте содержимое, чтобы крем не пригорел. Как только на поверхности начнут появляться пузырьки и смесь станет густой, хорошенько взбейте её и выключите огонь.
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