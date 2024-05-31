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Рыба по-средиземноморски удивит вас своим вкусом: запекаем филе лосося в ароматном томатном маринаде

Запечённая рыба по-средиземноморски: вкусный ужин

1:40
Еда

Предлагаем простой рецепт запечённой рыбы в средиземноморском стиле.

Запечённая рыба по-средиземноморски: вкусный ужин
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это блюдо может похвастаться таким интересным сочетанием вкусов, что вашим друзьям и семье будет трудно поверить, что готовится это блюдо всего 35 минут!

Ингредиенты

  • 1/3 стакана оливкового масла
  • 1 небольшая красная луковица, мелко нарезанная
  • 2 больших помидора, нарезанных кубиками
  • 10 зубчиков чеснока, мелко нарезанных
  • 1,5 чайные ложки молотого кориандра
  • 1 чайная ложка сладкой паприки
  • 1 чайная ложка молотого тмина
  • 1/2 чайной ложки кайенского перца
  • 1,5 столовой ложки каперсов
  • Соль и перец для вкуса
  • 1/3 стакана светлого изюма
  • 750 г филе лосося
  • Лимонный сок и цедра
  • Свежая петрушка или мята для украшения

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. 
  2. В сотейнике нагрейте оливковое масло, поджарьте лук, добавьте помидоры, чеснок, специи, соль и перец, каперсы и изюм. Доведите соус до кипения, затем уменьшите огонь до среднего и дайте покипеть ещё 15 минут.
  3. Посолите и поперчите рыбу с двух сторон. Вылейте 1/2 приготовленного томатного соуса на дно формы для выпечки. Сверху разложите рыбу. Добавьте лимонный сок и цедру лимона, затем полейте оставшимся томатным соусом. Запекайте в разогретой духовке 15 минут. При подаче украсьте свежей петрушкой или мятой.
Как очень Вкусно и Просто приготовить ФИЛЕ ЛОСОСЯ на сковороде, нежнейшее, тает во рту!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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