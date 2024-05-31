Рыба по-средиземноморски удивит вас своим вкусом: запекаем филе лосося в ароматном томатном маринаде

Предлагаем простой рецепт запечённой рыбы в средиземноморском стиле.
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Это блюдо может похвастаться таким интересным сочетанием вкусов, что вашим друзьям и семье будет трудно поверить, что готовится это блюдо всего 35 минут!
Ингредиенты
1/3 стакана оливкового масла
1 небольшая красная луковица, мелко нарезанная
2 больших помидора, нарезанных кубиками
10 зубчиков чеснока, мелко нарезанных
1,5 чайные ложки молотого кориандра
1 чайная ложка сладкой паприки
1 чайная ложка молотого тмина
1/2 чайной ложки кайенского перца
1,5 столовой ложки каперсов
Соль и перец для вкуса
1/3 стакана светлого изюма
750 г филе лосося
Лимонный сок и цедра
Свежая петрушка или мята для украшения
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 градусов.
В сотейнике нагрейте оливковое масло, поджарьте лук, добавьте помидоры, чеснок, специи, соль и перец, каперсы и изюм. Доведите соус до кипения, затем уменьшите огонь до среднего и дайте покипеть ещё 15 минут.
Посолите и поперчите рыбу с двух сторон. Вылейте 1/2 приготовленного томатного соуса на дно формы для выпечки. Сверху разложите рыбу. Добавьте лимонный сок и цедру лимона, затем полейте оставшимся томатным соусом. Запекайте в разогретой духовке 15 минут. При подаче украсьте свежей петрушкой или мятой.
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