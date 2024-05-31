Рыба по-средиземноморски удивит вас своим вкусом: запекаем филе лосося в ароматном томатном маринаде

Запечённая рыба по-средиземноморски: вкусный ужин

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем простой рецепт запечённой рыбы в средиземноморском стиле.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это блюдо может похвастаться таким интересным сочетанием вкусов, что вашим друзьям и семье будет трудно поверить, что готовится это блюдо всего 35 минут!

Ингредиенты

1/3 стакана оливкового масла

1 небольшая красная луковица, мелко нарезанная

2 больших помидора, нарезанных кубиками

10 зубчиков чеснока, мелко нарезанных

1,5 чайные ложки молотого кориандра

1 чайная ложка сладкой паприки

1 чайная ложка молотого тмина

1/2 чайной ложки кайенского перца

1,5 столовой ложки каперсов

Соль и перец для вкуса

1/3 стакана светлого изюма

750 г филе лосося

Лимонный сок и цедра

Свежая петрушка или мята для украшения

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. В сотейнике нагрейте оливковое масло, поджарьте лук, добавьте помидоры, чеснок, специи, соль и перец, каперсы и изюм. Доведите соус до кипения, затем уменьшите огонь до среднего и дайте покипеть ещё 15 минут. Посолите и поперчите рыбу с двух сторон. Вылейте 1/2 приготовленного томатного соуса на дно формы для выпечки. Сверху разложите рыбу. Добавьте лимонный сок и цедру лимона, затем полейте оставшимся томатным соусом. Запекайте в разогретой духовке 15 минут. При подаче украсьте свежей петрушкой или мятой.