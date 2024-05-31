Обжигающий суперпродукт, который следует включать в рацион хотя бы изредка: о потрясающих свойствах перца чили

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Перец чили: уникальные свойства для организма

Еда

На протяжении тысячелетий люди получали почти мазохистское удовольствие, добавляя перец чили в пищу. Однако перец чили порадует вас не только вкусом, этот продукт содержит необходимые питательные вещества, антиоксиданты и растительные соединения, которые помогают поддерживать общее состояние здоровья.

Перец чили: уникальные свойства для организма
Фото: en.wikipedia.org by Tomas Castelazo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Капсаицин, соединение, которое придаёт острому перцу остроту, помогает повысить уровень "хорошего" холестерина. Перец также содержит калий, важный минерал, который помогает снизить давление. 

Перец чили содержит большое количество железа, важного минерала, который активно участвует в передаче кислорода из лёгких в мозг. Регулярное употребление перца чили поможет снизить риск развития деменции и болезни Альцгеймера.

Когда мы едим перец чили, наш мозг вырабатывает эндорфины, естественные химические вещества, способствующие хорошему самочувствию. Эндорфины — природные обезболивающие. Капсаицин также нейтрализует химические вещества в мозге, ответственные за боль.

Перец чили содержит растительные соединения, которые поддерживают здоровье глаз, такие как лютеин и бета-каротин, пигмент, который придаёт перцу ярко-красный цвет. Эти антиоксиданты защищают глаза от катаракты, дегенерации жёлтого пятна и других заболеваний глаз.

Вопреки распространённому мнению, перец чили на самом деле действует как противовоспалительное средство в желудке. Он отлично подходит для лечения язв желудка и уничтожения вредных бактерий в кишечнике.

Витамины А и С в перце чили играют ключевую роль в повышении иммунитета. Они также помогают бороться с вредными бактериями и вирусами. Капсаицин помогает ускорить обмен веществ, и лишние кило будут исчезать быстрее.

Также перец чили содержит достаточное количество меди и железа, двух минералов, необходимых для образования эритроцитов.

Перец Чили: Вред или Польза? - Доктор Майкл Грегер
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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