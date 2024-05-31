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Идеальный суп в жару: готовим гаспачо из помидоров, огурцов и перца с добавлением полезного рыжикового масла

Нетрадиционный рецепт знаменитого испанского супа гаспачо

1:53
Еда

Классическое испанское блюдо гаспачо обычно готовится из мелко измельчённых овощей и подаётся холодным. Идеальный вариант для жарких дней.

Нетрадиционный рецепт знаменитого испанского супа гаспачо
Фото: commons.wikimedia.org by Elke Wetzig is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот рецепт немного видоизменён: в качестве основы используются богатые витаминами помидоры и огурцы, но добавлено полезное рыжиковое масло.

Ингредиенты

  • 1 огурец, очищенный и нарезанный
  • 1 красный перец, очищенный от семян и нарезанный
  • 1 зелёный перец, очищенный от семян и нарезанный
  • 1 кг спелых помидоров, нарезанных
  • 2 зубчика чеснока, очищенных и измельчённых
  • Зелёный лук
  • 75 г чёрствого белого хлеба
  • 3 столовые ложки рыжикового масла
  • 2 столовые ложки хересного уксуса
  • 1 цельнозерновой багет, нарезанный ломтиками

Приготовление

  1. Положите огурец, перец, помидоры, чеснок и зелёный лук в большую миску. Добавьте нарезанный хлеб и хорошо приправьте солью и перцем.
  2. Добавьте в хлебно-овощную смесь хересный уксус и пару столовых ложек рыжикового масла, затем перемешайте руками. Обязательно надавливайте, чтобы выделился сок.
  3. Накройте крышкой и оставьте смесь мариноваться в холодильнике минимум на 30 минут.
  4. После маринования переложите смесь хлеба и овощей в блендер и взбейте до получения однородной массы.
  5. Накройте крышкой и охладите гаспачо, пока суп не станет полностью холодным и не будет готов к подаче.
  6. К супу подготовьте вкусный хлеб. Обильно смажьте ломтики багета рыжиковым маслом и поджарьте.
  7. При подаче посыпьте гаспачо рубленым базиликом, а также полейте небольшим количеством рыжикового масла. Подавайте гаспачо с поджаренным хлебом.
Популярный летний ГАСПАЧО - не нужно ломать голову, что готовить в жару!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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