Идеальный суп в жару: готовим гаспачо из помидоров, огурцов и перца с добавлением полезного рыжикового масла
Нетрадиционный рецепт знаменитого испанского супа гаспачо
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Классическое испанское блюдо гаспачо обычно готовится из мелко измельчённых овощей и подаётся холодным. Идеальный вариант для жарких дней.
Фото: commons.wikimedia.org by Elke Wetzig is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Этот рецепт немного видоизменён: в качестве основы используются богатые витаминами помидоры и огурцы, но добавлено полезное рыжиковое масло.
Ингредиенты
- 1 огурец, очищенный и нарезанный
- 1 красный перец, очищенный от семян и нарезанный
- 1 зелёный перец, очищенный от семян и нарезанный
- 1 кг спелых помидоров, нарезанных
- 2 зубчика чеснока, очищенных и измельчённых
- Зелёный лук
- 75 г чёрствого белого хлеба
- 3 столовые ложки рыжикового масла
- 2 столовые ложки хересного уксуса
- 1 цельнозерновой багет, нарезанный ломтиками
Приготовление
- Положите огурец, перец, помидоры, чеснок и зелёный лук в большую миску. Добавьте нарезанный хлеб и хорошо приправьте солью и перцем.
- Добавьте в хлебно-овощную смесь хересный уксус и пару столовых ложек рыжикового масла, затем перемешайте руками. Обязательно надавливайте, чтобы выделился сок.
- Накройте крышкой и оставьте смесь мариноваться в холодильнике минимум на 30 минут.
- После маринования переложите смесь хлеба и овощей в блендер и взбейте до получения однородной массы.
- Накройте крышкой и охладите гаспачо, пока суп не станет полностью холодным и не будет готов к подаче.
- К супу подготовьте вкусный хлеб. Обильно смажьте ломтики багета рыжиковым маслом и поджарьте.
- При подаче посыпьте гаспачо рубленым базиликом, а также полейте небольшим количеством рыжикового масла. Подавайте гаспачо с поджаренным хлебом.
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