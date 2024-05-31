Идеальный суп в жару: готовим гаспачо из помидоров, огурцов и перца с добавлением полезного рыжикового масла

Нетрадиционный рецепт знаменитого испанского супа гаспачо

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Классическое испанское блюдо гаспачо обычно готовится из мелко измельчённых овощей и подаётся холодным. Идеальный вариант для жарких дней.

Фото: commons.wikimedia.org by Elke Wetzig is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот рецепт немного видоизменён: в качестве основы используются богатые витаминами помидоры и огурцы, но добавлено полезное рыжиковое масло.

Ингредиенты

1 огурец, очищенный и нарезанный

1 красный перец, очищенный от семян и нарезанный

1 зелёный перец, очищенный от семян и нарезанный

1 кг спелых помидоров, нарезанных

2 зубчика чеснока, очищенных и измельчённых

Зелёный лук

75 г чёрствого белого хлеба

3 столовые ложки рыжикового масла

2 столовые ложки хересного уксуса

1 цельнозерновой багет, нарезанный ломтиками

Приготовление

Положите огурец, перец, помидоры, чеснок и зелёный лук в большую миску. Добавьте нарезанный хлеб и хорошо приправьте солью и перцем. Добавьте в хлебно-овощную смесь хересный уксус и пару столовых ложек рыжикового масла, затем перемешайте руками. Обязательно надавливайте, чтобы выделился сок. Накройте крышкой и оставьте смесь мариноваться в холодильнике минимум на 30 минут. После маринования переложите смесь хлеба и овощей в блендер и взбейте до получения однородной массы. Накройте крышкой и охладите гаспачо, пока суп не станет полностью холодным и не будет готов к подаче. К супу подготовьте вкусный хлеб. Обильно смажьте ломтики багета рыжиковым маслом и поджарьте. При подаче посыпьте гаспачо рубленым базиликом, а также полейте небольшим количеством рыжикового масла. Подавайте гаспачо с поджаренным хлебом.