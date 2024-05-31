Сицилийская капоната на пробу: готовим аппетитное овощное рагу из баклажанов, помидоров, изюма и сельдерея
Сицилийская капоната: как приготовить знаменитое итальянское рагу
1:15
Сицилийская капоната — это итальянское овощное рагу, в основе которого баклажаны, помидоры, изюм и сельдерей. Овощи тушатся в винном уксусе, поэтому блюдо получается с лёгкой кислинкой.
Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Это простое и полезное блюдо, современный взгляд на традиционный сицилийский рецепт.
Ингредиенты
- 100 мл оливкового масла
- 3 больших баклажана, нарезанных кубиками
- 2 лука-шалота, нарезанных
- 4 больших сливовидных помидора, нарезанных
- 2 чайные ложки каперсов
- 50 г изюма
- 4 нарезанных палочки сельдерея
- 50 мл красного винного уксуса
- Поджаренные кедровые орехи и листья базилика по вкусу
Приготовление
- Налейте оливковое масло в сотейник, добавьте баклажаны. Готовьте их 20 минут и выложите на блюдо.
- Добавьте в сковороду лук-шалот и готовьте около 5 минут, добавьте помидоры и готовьте. Верните баклажаны в сотейник.
- Добавьте каперсы, изюм, сельдерей, кедровые орехи, листья базилика и уксус, затем накройте крышкой и тушите на слабом огне около 40 минут.
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