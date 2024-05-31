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Сицилийская капоната на пробу: готовим аппетитное овощное рагу из баклажанов, помидоров, изюма и сельдерея

Сицилийская капоната: как приготовить знаменитое итальянское рагу

1:15
Еда

Сицилийская капоната — это итальянское овощное рагу, в основе которого баклажаны, помидоры, изюм и сельдерей. Овощи тушатся в винном уксусе, поэтому блюдо получается с лёгкой кислинкой.

Сицилийская капоната: как приготовить знаменитое итальянское рагу
Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это простое и полезное блюдо, современный взгляд на традиционный сицилийский рецепт.

Ингредиенты

  • 100 мл оливкового масла
  • 3 больших баклажана, нарезанных кубиками
  • 2 лука-шалота, нарезанных
  • 4 больших сливовидных помидора, нарезанных
  • 2 чайные ложки каперсов
  • 50 г изюма
  • 4 нарезанных палочки сельдерея
  • 50 мл красного винного уксуса
  • Поджаренные кедровые орехи и листья базилика по вкусу

Приготовление

  1. Налейте оливковое масло в сотейник, добавьте баклажаны. Готовьте их 20 минут и выложите на блюдо.
  2. Добавьте в сковороду лук-шалот и готовьте около 5 минут, добавьте помидоры и готовьте. Верните баклажаны в сотейник.
  3. Добавьте каперсы, изюм, сельдерей, кедровые орехи, листья базилика и уксус, затем накройте крышкой и тушите на слабом огне около 40 минут.
Вкусное ОВОЩНОЕ РАГУ из доступных овощей
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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