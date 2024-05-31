Сицилийская капоната на пробу: готовим аппетитное овощное рагу из баклажанов, помидоров, изюма и сельдерея

Сицилийская капоната: как приготовить знаменитое итальянское рагу

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Сицилийская капоната — это итальянское овощное рагу, в основе которого баклажаны, помидоры, изюм и сельдерей. Овощи тушатся в винном уксусе, поэтому блюдо получается с лёгкой кислинкой.

Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это простое и полезное блюдо, современный взгляд на традиционный сицилийский рецепт.

Ингредиенты

100 мл оливкового масла

3 больших баклажана, нарезанных кубиками

2 лука-шалота, нарезанных

4 больших сливовидных помидора, нарезанных

2 чайные ложки каперсов

50 г изюма

4 нарезанных палочки сельдерея

50 мл красного винного уксуса

Поджаренные кедровые орехи и листья базилика по вкусу

Приготовление

Налейте оливковое масло в сотейник, добавьте баклажаны. Готовьте их 20 минут и выложите на блюдо. Добавьте в сковороду лук-шалот и готовьте около 5 минут, добавьте помидоры и готовьте. Верните баклажаны в сотейник. Добавьте каперсы, изюм, сельдерей, кедровые орехи, листья базилика и уксус, затем накройте крышкой и тушите на слабом огне около 40 минут.