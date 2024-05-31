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Готовим вкусное лакомство: батончики мюсли из ягод годжи, овсянки, орехов и семян льна

Батончики мюсли из ягод годжи без выпечки

0:59
Еда

Эти батончики мюсли из ягод годжи без выпечки — невероятно вкусное лакомство, которое можно взять с собой в дорогу.

Батончики мюсли из ягод годжи без выпечки
Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Наслаждайтесь ими утром, чтобы зарядиться энергией до обеда.

Ингредиенты

  • 1 чашка семян подсолнечника
  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 2/3 стакана миндального масла
  • 1/2 стакана ягод годжи
  • 1/2 стакана измельчённых кешью
  • 1/2 стакана измельчённого миндаля
  • 1/4 стакана молотых семян льна
  • 1/8 чайной ложки соли

Приготовление

  1. В миске смешайте овёс, кешью, миндаль, семена подсолнечника и семена льна.
  2. В миске меньшего размера смешайте миндальное масло, соль. Добавьте смесь с овсянкой.
  3. Застелите противень пергаментной бумагой. Распределите смесь по листу. Накройте ещё одним листом пергаментной бумаги. Охладите, как только смесь затвердеет, нарежьте батончики.
Овсяные трюфели с ягодами годжи
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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