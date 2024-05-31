Готовим вкусное лакомство: батончики мюсли из ягод годжи, овсянки, орехов и семян льна

Батончики мюсли из ягод годжи без выпечки

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Эти батончики мюсли из ягод годжи без выпечки — невероятно вкусное лакомство, которое можно взять с собой в дорогу.

Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Наслаждайтесь ими утром, чтобы зарядиться энергией до обеда.

Ингредиенты

1 чашка семян подсолнечника

1 стакан овсяных хлопьев

2/3 стакана миндального масла

1/2 стакана ягод годжи

1/2 стакана измельчённых кешью

1/2 стакана измельчённого миндаля

1/4 стакана молотых семян льна

1/8 чайной ложки соли

Приготовление

В миске смешайте овёс, кешью, миндаль, семена подсолнечника и семена льна. В миске меньшего размера смешайте миндальное масло, соль. Добавьте смесь с овсянкой. Застелите противень пергаментной бумагой. Распределите смесь по листу. Накройте ещё одним листом пергаментной бумаги. Охладите, как только смесь затвердеет, нарежьте батончики.