Готовим вкусное лакомство: батончики мюсли из ягод годжи, овсянки, орехов и семян льна
Батончики мюсли из ягод годжи без выпечки
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Эти батончики мюсли из ягод годжи без выпечки — невероятно вкусное лакомство, которое можно взять с собой в дорогу.
Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Наслаждайтесь ими утром, чтобы зарядиться энергией до обеда.
Ингредиенты
- 1 чашка семян подсолнечника
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 2/3 стакана миндального масла
- 1/2 стакана ягод годжи
- 1/2 стакана измельчённых кешью
- 1/2 стакана измельчённого миндаля
- 1/4 стакана молотых семян льна
- 1/8 чайной ложки соли
Приготовление
- В миске смешайте овёс, кешью, миндаль, семена подсолнечника и семена льна.
- В миске меньшего размера смешайте миндальное масло, соль. Добавьте смесь с овсянкой.
- Застелите противень пергаментной бумагой. Распределите смесь по листу. Накройте ещё одним листом пергаментной бумаги. Охладите, как только смесь затвердеет, нарежьте батончики.
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