Нейросеть предложила приготовить окрошку на просекко с нетрадиционными ингредиентами

30 мая отмечается гастрономический праздник, посвященный одному из древнейших и популярных летних русских блюд — окрошке. Основатель стартапа-разработчика искусственного интеллекта MAIA Олег Лупиков поделился способами использования ИИ для создания необычных рецептов этого блюда.
Эксперт упомянул несколько инструментов, таких как кулинарная лаборатория Postilla, ChatGPT и Mealmind, которые позволяют придумывать новые и необычные рецепты. Пользователи могут запросить рецепт у нейросети и получить интересные предложения, пишет Газета.Ru.
Например, при запросе рецепта окрошки на просекко, нейросеть предложила необычный вариант, который включал обжаренные креветки, манго, авокадо, свежие огурцы и клубнику. Рекомендовалось положить манговое пюре на дно тарелки и добавить остальные ингредиенты сверху. В качестве заправки рекомендовалось использовать просекко.
Такие эксперименты с использованием искусственного интеллекта могут быть интересными и вдохновляющими, позволяя любителям кулинарии экспериментировать с новыми сочетаниями продуктов.
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