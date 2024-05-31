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Нейросеть предложила приготовить окрошку на просекко с нетрадиционными ингредиентами

Технолог Лупиков предложил рецепт окрошки на просекко с креветками и клубникой

1:14
Еда

30 мая отмечается гастрономический праздник, посвященный одному из древнейших и популярных летних русских блюд — окрошке. Основатель стартапа-разработчика искусственного интеллекта MAIA Олег Лупиков поделился способами использования ИИ для создания необычных рецептов этого блюда.

Технолог Лупиков предложил рецепт окрошки на просекко с креветками и клубникой
Фото: Openverse by mikemacmarketing is licensed under CC BY 2.0

Эксперт упомянул несколько инструментов, таких как кулинарная лаборатория Postilla, ChatGPT и Mealmind, которые позволяют придумывать новые и необычные рецепты. Пользователи могут запросить рецепт у нейросети и получить интересные предложения, пишет Газета.Ru.

Например, при запросе рецепта окрошки на просекко, нейросеть предложила необычный вариант, который включал обжаренные креветки, манго, авокадо, свежие огурцы и клубнику. Рекомендовалось положить манговое пюре на дно тарелки и добавить остальные ингредиенты сверху. В качестве заправки рекомендовалось использовать просекко.

Такие эксперименты с использованием искусственного интеллекта могут быть интересными и вдохновляющими, позволяя любителям кулинарии экспериментировать с новыми сочетаниями продуктов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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