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Как приготовить домашний творог из молока с нагреванием?

Готовим домашний творог из молока

1:49
Еда

Для приготовления домашнего творога из молока вам потребуются следующие ингредиенты:

Готовим домашний творог из молока
Фото: commons.wikimedia.org by Сворад is licensed under Attribution-Share Alike 4.0
  • 2 литра свежего молока. Из такого количества молока вы получите около 400 грамм творога.

Инструкция по приготовлению:

  1. Оставьте молоко на несколько дней в тёплом месте без перемешивания. Время скисания зависит от температуры окружающей среды — чем теплее, тем быстрее происходит скисание молока. Если хотите ускорить процесс, можно добавить в молоко 2 столовые ложки сметаны или небольшой кусочек черного хлеба.
  2. Обратите внимание, что молоко не должно скиснуть в холодильнике, так как это может придать ему неприятный запах и горечь. Если заметите, что молоко начинает портиться в холодильнике, лучше достать его и дать ему скиснуть при нормальных условиях, при комнатной температуре.
  3. Когда молоко станет кислым и приобретет консистенцию мягкого желе, а вокруг него появится сыворотка, переложите полуфабрикат в кастрюлю и поставьте её на слабый огонь.
  4. Варите молоко, периодически помешивая. Не разогревайте его сильно, оно должно быть только слегка тёплым. Через 10-15 минут начнут образовываться сгустки творога. Снимите кастрюлю с огня и оставьте на несколько минут.
  5. Переложите творог на дуршлаг или в марлю, чтобы освободить его от сыворотки. Оставьте стекать на несколько часов, пока большая часть сыворотки отделится от творога.

Полученный домашний творог теперь готов к употреблению. Вы можете использовать его в различных блюдах, добавлять в выпечку или просто пользоваться на завтрак со свежими ягодами или мёдом. Приятного аппетита!

Домашний творог из магазинного молока. Наконец-то удачный рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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