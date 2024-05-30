Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайна "Слоя D": древний океан магмы раскрывает свои секреты
72-летний турист из Ирландии утонул в море на испанском курорте
Квартиру продали двум покупателям одновременно
Стас Михайлов прокомментировал резкие слова Аллы Пугачёвой
Какие 5 поступков хозяина могут обидеть собаку
Красный лук защищает от диабета и замедляет процессы старения
Страховка для домашних животных: советы специалистов по выбору надёжного полиса
Фигуристка Худайбердиева рассказала об отношении к русским в Европе
Вы будете удивлены, когда так легко исчезнут сорняки
Что можно добавить в тесто вместо яиц: восемь вариантов

Чем можно заменить яйца в любой выпечке?

1:32
Еда

Если вам не хватает яиц для приготовления выпечки, или вы просто не едите их по каким-то причинам, можно воспользоваться различными альтернативными продуктами для связки ингредиентов в тесте.

Чем можно заменить яйца в любой выпечке?
Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ниже представлены несколько вариантов замены 1 яйца.

  1. Льняное семя: 1 столовая ложка перемолотых семян льна + 3 столовые ложки воды. Помешайте и поставьте в холодильник на 15 минут для набухания.
  2. Семена чиа: 1 столовая ложка семян чиа + 3 столовые ложки воды. Помешайте и оставьте на 30 минут для образования гелеобразной консистенции.
  3. Кукурузный крахмал: 1 столовая ложка кукурузного крахмала + 2 столовые ложки воды. Помешайте до получения однородной массы.
  4. Картофельный крахмал: 2 столовые ложки картофельного крахмала.
  5. Овсяные хлопья: 2 столовые ложки овсяных хлопьев + 2 столовые ложки воды. Спустя некоторое время овсянка размокнет и можно добавить ее в тесто.
  6. Майонез: 3 столовые ложки майонеза. Однако, имейте в виду, что в составе майонеза, за исключением постных видов, содержатся яйца.

Важно отметить, что замена яиц может повлиять на текстуру и консистенцию выпечки, поэтому результат может отличаться от оригинала. Выпечка, приготовленная с использованием альтернативных продуктов, может не быть такой же пышной и лёгкой, как с яйцами.

6 способов заменить яйцо в выпечке || Точные пропорции и готовые решения - берите и готовьте!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Лучшие подкормки для чеснока и лука
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Революционный метод ухода за тусклыми прядями: обратное мытьё волос.
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Роза Сябитова оценила ценность Марии Погребняк на рынке невест: "Кому она нужна с тремя детьми?"
Красота с рисовой водой: три простых рецепта для ухода за внешностью
Красота с рисовой водой: три простых рецепта для ухода за внешностью
Последние материалы
Тайна "Слоя D": древний океан магмы раскрывает свои секреты
72-летний турист из Ирландии утонул в море на испанском курорте
Квартиру продали двум покупателям одновременно
Стас Михайлов прокомментировал резкие слова Аллы Пугачёвой
Какие 5 поступков хозяина могут обидеть собаку
Красный лук защищает от диабета и замедляет процессы старения
Страховка для домашних животных: советы специалистов по выбору надёжного полиса
Фигуристка Худайбердиева рассказала об отношении к русским в Европе
Вы будете удивлены, когда так легко исчезнут сорняки
Уход за кожей после беременности: что нужно знать?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников