Что можно добавить в тесто вместо яиц: восемь вариантов

Овсяные хлопья: 2 столовые ложки овсяных хлопьев + 2 столовые ложки воды. Спустя некоторое время овсянка размокнет и можно добавить ее в тесто.
Майонез: 3 столовые ложки майонеза. Однако, имейте в виду, что в составе майонеза, за исключением постных видов, содержатся яйца.
Важно отметить, что замена яиц может повлиять на текстуру и консистенцию выпечки, поэтому результат может отличаться от оригинала. Выпечка, приготовленная с использованием альтернативных продуктов, может не быть такой же пышной и лёгкой, как с яйцами.
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6 способов заменить яйцо в выпечке || Точные пропорции и готовые решения - берите и готовьте!