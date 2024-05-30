Что можно добавить в тесто вместо яиц: восемь вариантов

Чем можно заменить яйца в любой выпечке?

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам не хватает яиц для приготовления выпечки, или вы просто не едите их по каким-то причинам, можно воспользоваться различными альтернативными продуктами для связки ингредиентов в тесте.

Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ниже представлены несколько вариантов замены 1 яйца.

Льняное семя: 1 столовая ложка перемолотых семян льна + 3 столовые ложки воды. Помешайте и поставьте в холодильник на 15 минут для набухания. Семена чиа: 1 столовая ложка семян чиа + 3 столовые ложки воды. Помешайте и оставьте на 30 минут для образования гелеобразной консистенции. Кукурузный крахмал: 1 столовая ложка кукурузного крахмала + 2 столовые ложки воды. Помешайте до получения однородной массы. Картофельный крахмал: 2 столовые ложки картофельного крахмала. Овсяные хлопья: 2 столовые ложки овсяных хлопьев + 2 столовые ложки воды. Спустя некоторое время овсянка размокнет и можно добавить ее в тесто. Майонез: 3 столовые ложки майонеза. Однако, имейте в виду, что в составе майонеза, за исключением постных видов, содержатся яйца.

Важно отметить, что замена яиц может повлиять на текстуру и консистенцию выпечки, поэтому результат может отличаться от оригинала. Выпечка, приготовленная с использованием альтернативных продуктов, может не быть такой же пышной и лёгкой, как с яйцами.