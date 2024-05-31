Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Август стал самым опасным месяцем для туристов по числу страховых случаев
Даже люди в возрасте от 35 до 65 лет могут набрать вес
Причины неэффективности лазерной эпиляции
Андрей Миронов стеснялся петь в "Бриллиантовой руке" из-за отсутствия слуха
Официально сообщено, где и когда можно будет проститься с Заворотнюк
Аренда дома в Подмосковье обойдётся в 50-70 тысяч рублей
Всего 10 аккаунтов распространяют треть твитов с дезинформацией, подсчитали учёные
Издание MarketWatch рассказало, почему американцы чувствуют себя менее богатыми
Олегу Янковскому довелось посотрудничать с Джонни Деппом
Устали от покупных соусов? Приготовьте домашний острый соус из перца чили. Осторожно, он может обжечь!

Рецепт свежего острого соуса из перца чили

1:30
Еда

Вы любите остренькое, но устали от покупных соусов? Тогда вам к нам. Предлагаем рецепт домашнего острого соуса из перца чили.

Рецепт свежего острого соуса из перца чили
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 20 перцев хабанеро
  • 15 сушёных перцев чили
  • 8 зубчиков чеснока, разрезанных пополам
  • 5 перцев серрано
  • 2 большие моркови, очищенные и нарезанные
  • 1 большая сладкая луковица, нарезанная дольками
  • 1 стакан воды
  • 3/4 стакана белого уксуса
  • 1/2 стакана сока лайма
  • 3 чайные ложки соли
  • 1 чайная ложка молотого чёрного перца

Приготовление

  1. Наденьте перчатки. Разрежьте пополам перцы хабанеро и серрано. Выбросьте стебли и семена.
  2. Замочите чили в миске с горячей водой. Оставьте на 10 минут, затем процедите.
  3. Отварите морковь, лук и чеснок в течение 20 минут. Шумовкой переложите овощи в миску. В ту же кастрюлю добавьте перец чили и варите 1 минуту. Шумовкой переложите перец в одну миску с овощами.
  4. В блендер добавьте овощи и перец. Влейте воду, белый уксус и сок лайма, затем добавьте соль и молотый чёрный перец. Пюрируйте.
  5. Перелейте пюре в кастрюлю и доведите до кипения. Снимите с огня и отставьте в сторону. Разлейте соус по банкам для консервирования.
Как сделать Очень ОСТРЫЙ СОУС дома!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Азамат Мусагалиев объяснил, почему ущемляет Дениса Дорохова
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
Шукшина опубликовала гневный пост о Киркорове и Лолите, которые триумфально возвращаются на ТВ
Масштабные удары Киева по Кубани и Татарстану, атака русских под Херсоном Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Революционный метод ухода за тусклыми прядями: обратное мытьё волос.
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Последние материалы
Сливочная заправка для салата с рыжиковым маслом: рецепт
Косметолог Ощепкова поделилась методами предотвращения морщин на шее
Может ли кошка предчувствовать смерть хозяина
Ольга Орлова рассказала о тайных визитах в больницу к Заворотнюк
Руководство X5 Group назвало причины роста цен на яйца
Рынок новых автомобилей в 2024 году растет, ожидается премьера Haval Н5
СНИЛС: что это такое, как оформить и зачем он нужен
Владимир Зельдин дожил до 101 года благодаря семье и образу жизни
Советы по спиливанию плодовых деревьев
Британский эксперт по ЖКХ предупредил об опасности соды и уксуса для чистки труб
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников