Устали от покупных соусов? Приготовьте домашний острый соус из перца чили. Осторожно, он может обжечь!
Рецепт свежего острого соуса из перца чили
1:30
Вы любите остренькое, но устали от покупных соусов? Тогда вам к нам. Предлагаем рецепт домашнего острого соуса из перца чили.
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 20 перцев хабанеро
- 15 сушёных перцев чили
- 8 зубчиков чеснока, разрезанных пополам
- 5 перцев серрано
- 2 большие моркови, очищенные и нарезанные
- 1 большая сладкая луковица, нарезанная дольками
- 1 стакан воды
- 3/4 стакана белого уксуса
- 1/2 стакана сока лайма
- 3 чайные ложки соли
- 1 чайная ложка молотого чёрного перца
Приготовление
- Наденьте перчатки. Разрежьте пополам перцы хабанеро и серрано. Выбросьте стебли и семена.
- Замочите чили в миске с горячей водой. Оставьте на 10 минут, затем процедите.
- Отварите морковь, лук и чеснок в течение 20 минут. Шумовкой переложите овощи в миску. В ту же кастрюлю добавьте перец чили и варите 1 минуту. Шумовкой переложите перец в одну миску с овощами.
- В блендер добавьте овощи и перец. Влейте воду, белый уксус и сок лайма, затем добавьте соль и молотый чёрный перец. Пюрируйте.
- Перелейте пюре в кастрюлю и доведите до кипения. Снимите с огня и отставьте в сторону. Разлейте соус по банкам для консервирования.
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Как сделать Очень ОСТРЫЙ СОУС дома!