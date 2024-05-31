Устали от покупных соусов? Приготовьте домашний острый соус из перца чили. Осторожно, он может обжечь!

Рецепт свежего острого соуса из перца чили

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы любите остренькое, но устали от покупных соусов? Тогда вам к нам. Предлагаем рецепт домашнего острого соуса из перца чили.

Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

20 перцев хабанеро

15 сушёных перцев чили

8 зубчиков чеснока, разрезанных пополам

5 перцев серрано

2 большие моркови, очищенные и нарезанные

1 большая сладкая луковица, нарезанная дольками

1 стакан воды

3/4 стакана белого уксуса

1/2 стакана сока лайма

3 чайные ложки соли

1 чайная ложка молотого чёрного перца

Приготовление

Наденьте перчатки. Разрежьте пополам перцы хабанеро и серрано. Выбросьте стебли и семена. Замочите чили в миске с горячей водой. Оставьте на 10 минут, затем процедите. Отварите морковь, лук и чеснок в течение 20 минут. Шумовкой переложите овощи в миску. В ту же кастрюлю добавьте перец чили и варите 1 минуту. Шумовкой переложите перец в одну миску с овощами. В блендер добавьте овощи и перец. Влейте воду, белый уксус и сок лайма, затем добавьте соль и молотый чёрный перец. Пюрируйте. Перелейте пюре в кастрюлю и доведите до кипения. Снимите с огня и отставьте в сторону. Разлейте соус по банкам для консервирования.