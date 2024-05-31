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Сливочная заправка для салата с горчицей, йогуртом и чесноком. Есть секретный ингредиент, который придаёт ореховый вкус

Сливочная заправка для салата с рыжиковым маслом: рецепт

1:00
Еда

Ореховый вкус рыжикового масла делает его желанным ингредиентом в заправках для салатов и ​​соусах.

Сливочная заправка для салата с рыжиковым маслом: рецепт
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under CC BY 2.0.

Вы можете подавать эту заправку со свежей зеленью и летними овощами, а также с рыбой, салатом из макарон, картофелем.

Ингредиенты

  • 1/3 стакана греческого йогурта
  • 2 небольших зубчика чеснока
  • 2 столовые ложки дижонской горчицы
  • 2 столовые ложки яблочного уксуса
  • 1 столовая ложка свежего сока лайма
  • 1/3 стакана рыжикового масла
  • 1 чашка свежего нарезанного укропа
  • Соль и перец для вкуса

Приготовление

  1. В кухонном комбайне смешайте йогурт, чеснок, горчицу, уксус и сок лайма. Добавьте рыжиковое масло.
  2. Перелейте содержимое в миску, добавьте нарезанный укроп. Приправьте солью и перцем.
  3. Если вы хотите отказаться от йогурта, просто смешайте все ингредиенты в миске.
Вкусная заправка для салата
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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