Сливочная заправка для салата с горчицей, йогуртом и чесноком. Есть секретный ингредиент, который придаёт ореховый вкус

Сливочная заправка для салата с рыжиковым маслом: рецепт

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Ореховый вкус рыжикового масла делает его желанным ингредиентом в заправках для салатов и ​​соусах.

Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under CC BY 2.0.

Вы можете подавать эту заправку со свежей зеленью и летними овощами, а также с рыбой, салатом из макарон, картофелем.

Ингредиенты

1/3 стакана греческого йогурта

2 небольших зубчика чеснока

2 столовые ложки дижонской горчицы

2 столовые ложки яблочного уксуса

1 столовая ложка свежего сока лайма

1/3 стакана рыжикового масла

1 чашка свежего нарезанного укропа

Соль и перец для вкуса

Приготовление

В кухонном комбайне смешайте йогурт, чеснок, горчицу, уксус и сок лайма. Добавьте рыжиковое масло. Перелейте содержимое в миску, добавьте нарезанный укроп. Приправьте солью и перцем. Если вы хотите отказаться от йогурта, просто смешайте все ингредиенты в миске.