Сливочная заправка для салата с горчицей, йогуртом и чесноком. Есть секретный ингредиент, который придаёт ореховый вкус
Сливочная заправка для салата с рыжиковым маслом: рецепт
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Ореховый вкус рыжикового масла делает его желанным ингредиентом в заправках для салатов и соусах.
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under CC BY 2.0.
Вы можете подавать эту заправку со свежей зеленью и летними овощами, а также с рыбой, салатом из макарон, картофелем.
Ингредиенты
- 1/3 стакана греческого йогурта
- 2 небольших зубчика чеснока
- 2 столовые ложки дижонской горчицы
- 2 столовые ложки яблочного уксуса
- 1 столовая ложка свежего сока лайма
- 1/3 стакана рыжикового масла
- 1 чашка свежего нарезанного укропа
- Соль и перец для вкуса
Приготовление
- В кухонном комбайне смешайте йогурт, чеснок, горчицу, уксус и сок лайма. Добавьте рыжиковое масло.
- Перелейте содержимое в миску, добавьте нарезанный укроп. Приправьте солью и перцем.
- Если вы хотите отказаться от йогурта, просто смешайте все ингредиенты в миске.
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Вкусная заправка для салата