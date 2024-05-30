Вкусный шоколадный смузи со шпинатом и бананом на молоке: для нормальной работы кишечника

Шоколадный смузи со шпинатом: для энергичного начала дня

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот насыщенный и густой напиток станет идеальным вариантом для начала дня. Он готовится из бананов, какао-порошка и шпината.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Бананы, в которых много калия, благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему, а также они предотвращают тромбообразование и улучшают кровоток. А шпинат богат клетчаткой, которая нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Ингредиенты

2 спелых замороженных банана

2 стакана молока (коровье, кокосовое или миндальное)

2–3 чашки свежего шпината, промытого

2 столовые ложки какао-порошка

2–3 столовые ложки миндального или арахисового масла

Приготовление

Добавьте все ингредиенты в блендер и смешайте до получения однородной массы.