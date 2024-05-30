Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Янки" намерены отправить "латиносов" в Италию и Грецию
Какие прически могут придать видимый возраст: советы стилиста
Юрист Катя Гордон привела всем в пример идеальный развод блогеров Чекалиных
Средняя зарплата российских женщин ниже мужчин
Ветеринары ответили, как продлить жизнь своей кошке
Как вырастить сочный листовой салат
Казачий суперминомёт "Лазорик" бьёт врага в спецоперации на Украине
Проверка давления - наилучший способ выявить наличие гипертонии
В мире набирает обороты движение "ранняя пенсия" — FIRE
Вкусный шоколадный смузи со шпинатом и бананом на молоке: для нормальной работы кишечника

Шоколадный смузи со шпинатом: для энергичного начала дня

0:49
Еда

Этот насыщенный и густой напиток станет идеальным вариантом для начала дня. Он готовится из бананов, какао-порошка и шпината.

Шоколадный смузи со шпинатом: для энергичного начала дня
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Бананы, в которых много калия, благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему, а также они предотвращают тромбообразование и улучшают кровоток. А шпинат богат клетчаткой, которая нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Ингредиенты

  • 2 спелых замороженных банана
  • 2 стакана молока (коровье, кокосовое или миндальное)
  • 2–3 чашки свежего шпината, промытого
  • 2 столовые ложки какао-порошка
  • 2–3 столовые ложки миндального или арахисового масла

Приготовление

Добавьте все ингредиенты в блендер и смешайте до получения однородной массы.

ЗЕЛЕНЫЙ СМУЗИ со шпинатом - заряд бодрости и энергии!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе

Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.

В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон
Татьяна Брухунова показала шикарную квартиру
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
С тлёй на смородине можно справиться быстро: обработайте кусты этими средствами без "химии"
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Последние материалы
Белгородские судьи оставили бойцов СВО без поддержки
В мире набирает обороты движение "ранняя пенсия" — FIRE
Сергей Соседов усомнился, что Анастасия Заворотнюк скончалась от рака
Forbes назвал "Зенит" самым эффективным профессиональным футбольным клубом России
Байден разрешил Киеву бить американским оружием по России
Турист раскрыл стоимость алкоголя в Северной Корее
Зеленский увольняет чиновников, близких к администрации Джо Байдена
Недочеты в макияже, приводящие к потере ресниц
Простой метод борьбы со слизнями: пивная ловушка
Анфиса Чехова рассказала о последней встрече с Заворотнюк
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников