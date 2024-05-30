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Аппетитный и с хрустящей корочкой: запекаем в рукаве филе лосося в панировке из тыквенных семечек и укропа

Лосось в панировке из тыквенных семечек: праздничный рецепт

1:02
Еда

В этом рецепте сочетаются два уникальных продукта: аппетитный лосось и полезные тыквенные семечки. Обязательно попробуйте это оригинальное блюдо, готовится легко и не стыдно предложить гостям.

Лосось в панировке из тыквенных семечек: праздничный рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1/2 стакана тыквенных семечек, очищенных
  • 1 чайная ложка сушёного укропа
  • 1 чайная ложка розовой гималайской соли
  • 1 чайная ложка свежемолотого чёрного перца
  • 1 чайная ложка чесночного порошка
  • 1 лимон, нарезанный дольками
  • 750 г филе лосося

Приготовление

  1. В кухонном комбайне измельчите семена тыквы вместе с укропом, перцем, солью и чесночным порошком.
  2. Промойте филе лосося под прохладной проточной водой, затем промокните бумажным полотенцем. Обмажьте смесью молотых тыквенных семечек и уберите в пакет для запекания с дольками лимона.
  3. Запекайте в духовке при температуре 175 градусов примерно 20 минут.
Филе лосося на сковороде с обалденным соусом!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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