Аппетитный и с хрустящей корочкой: запекаем в рукаве филе лосося в панировке из тыквенных семечек и укропа

Лосось в панировке из тыквенных семечек: праздничный рецепт

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом рецепте сочетаются два уникальных продукта: аппетитный лосось и полезные тыквенные семечки. Обязательно попробуйте это оригинальное блюдо, готовится легко и не стыдно предложить гостям.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

1/2 стакана тыквенных семечек, очищенных

1 чайная ложка сушёного укропа

1 чайная ложка розовой гималайской соли

1 чайная ложка свежемолотого чёрного перца

1 чайная ложка чесночного порошка

1 лимон, нарезанный дольками

750 г филе лосося

Приготовление

В кухонном комбайне измельчите семена тыквы вместе с укропом, перцем, солью и чесночным порошком. Промойте филе лосося под прохладной проточной водой, затем промокните бумажным полотенцем. Обмажьте смесью молотых тыквенных семечек и уберите в пакет для запекания с дольками лимона. Запекайте в духовке при температуре 175 градусов примерно 20 минут.