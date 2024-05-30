Аппетитный и с хрустящей корочкой: запекаем в рукаве филе лосося в панировке из тыквенных семечек и укропа
Лосось в панировке из тыквенных семечек: праздничный рецепт
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В этом рецепте сочетаются два уникальных продукта: аппетитный лосось и полезные тыквенные семечки. Обязательно попробуйте это оригинальное блюдо, готовится легко и не стыдно предложить гостям.
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 1/2 стакана тыквенных семечек, очищенных
- 1 чайная ложка сушёного укропа
- 1 чайная ложка розовой гималайской соли
- 1 чайная ложка свежемолотого чёрного перца
- 1 чайная ложка чесночного порошка
- 1 лимон, нарезанный дольками
- 750 г филе лосося
Приготовление
- В кухонном комбайне измельчите семена тыквы вместе с укропом, перцем, солью и чесночным порошком.
- Промойте филе лосося под прохладной проточной водой, затем промокните бумажным полотенцем. Обмажьте смесью молотых тыквенных семечек и уберите в пакет для запекания с дольками лимона.
- Запекайте в духовке при температуре 175 градусов примерно 20 минут.
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