В нём много витамина Е, магния и омега-3: в чём польза рыжикового масла

Рыжиковое масло: польза и вред

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом продукте много витамина Е, магния, антиоксидантов, а также идеальное соотношение жирных кислот. Рыжиковое масло придаёт блюдам пикантный островатый вкус.

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Рыжиковое масло богато стеролами, которые, как известно,

помогают снизить уровень холестерина в крови,

содержит полиненасыщенные жиры, необходимые для здорового функционирования клеток,

помогает защитить организм от окислительного повреждения.

Содержащийся в этом масле витамин Е помогает бороться со свободными радикалами, которые могут вызвать серьёзные хронические заболевания, такие как болезни сердца, артрит.

В этом масле очень много жирных кислот омега-3, которые снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Рыжиковое масло богато альфа-линоленовой кислотой, которая полезна для здоровья сердца и центральной нервной системы.

Правда не стоит злоупотреблять рыжиковым маслом людям с лишним весом, поскольку это достаточно калорийный продукт.