В нём много витамина Е, магния и омега-3: в чём польза рыжикового масла

В этом продукте много витамина Е, магния, антиоксидантов, а также идеальное соотношение жирных кислот. Рыжиковое масло придаёт блюдам пикантный островатый вкус.
Рыжиковое масло богато стеролами, которые, как известно,
Содержащийся в этом масле витамин Е помогает бороться со свободными радикалами, которые могут вызвать серьёзные хронические заболевания, такие как болезни сердца, артрит.
В этом масле очень много жирных кислот омега-3, которые снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Рыжиковое масло богато альфа-линоленовой кислотой, которая полезна для здоровья сердца и центральной нервной системы.
Правда не стоит злоупотреблять рыжиковым маслом людям с лишним весом, поскольку это достаточно калорийный продукт.
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